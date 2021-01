Un problema concreto quello che potrebbe farsi sentire nei prossimi mesi con app IO e Cashback, in particolare quando il sistema non funziona. Questa la conclusione alla quale potremmo arrivare oggi 25 gennaio, dopo aver analizzato nei giorni scorsi la questione della transazioni non visualizzate dal pubblico. Tutto ruota attorno al tema dell’assistenza, se pensiamo al fatto che in un mese e mezzo in tanti si siano lamentati del fatto di non avere una persona in carne ed ossa pronta ad offrirci supporto.

Le ultime sull’assistenza per app IO e Cashback quando non funziona

In molti hanno cercato di approfondire il problema, anche perché in vari ambiti di utilizzo capita spesso che l’app iO non funzioni, o che più in generale si riscontrino anomalie. Diverse fonti hanno evidenziato che un call center con cui provare a risolvere qualsiasi tipo di disagio non esista. Ancora, non è disponibile una forma di assistenza online che ci consenta di andare oltre la solita chat automatica, il cui livello di efficacia, come del resto avviene con le compagnie telefoniche, è molto molto basso.

Le stesse fonti, in ogni caso, riportano presunte prese di posizione da parte del Ministero dell’Innovazione, il quale ha fatto sapere che possiamo metterci l’anima in pace. Al momento, infatti, la creazione di un call center o di un sistema di supporto per app IO e CashBack non sia in programma. E non è detto che lo sia in futuro. L’auspicio, a prescindere, è che la questione possa essere affrontata con maggiore convinzione in futuro.

In tanti, infatti, avrebbero bisogno di assistenza tempestiva ed efficace con app IO e CashBack di Stato, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in questi mesi. Qual è stata la vostra esperienza quando avete avuto bisogno di supporto?