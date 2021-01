Non tutti se ne saranno accorti, ma ai Samsung Galaxy S21 manca una funzionalità in particolare, che consente di installare gli aggiornamenti in background, continuando ad utilizzare il dispositivo nel frattempo (al termine dell’installazione resta comunque un necessario un riavvio per rendere effettive le modifiche introdotte). Almeno per il momento, il colosso di Seul avrebbe deciso di lasciare fuori questa funzionalità per quanto riguarda i suoi top di gamma.

L’opzione ‘Seamless Update‘ impiega le partizioni A/B per installare un aggiornamento in background, riducendo anche il rischio di dati corrotti durante il processo di upgrade (oltre alla comodità di poter continuare ad utilizzare il terminale nell’arco di quei 10 minuti). Si era pensato che con Android 11 il colosso di Mountain View esigesse da tutti gli OEM il supporto alla funzione, ma a quanto pare così non è stato, almeno da parte dell’azienda asiatica. Gli utenti che hanno acquistato e acquisteranno i Samsung Galaxy S21 dovranno rinunciare alla caratteristica (sempre che il produttore non decida di integrarla in un secondo momento). Una conferma in proposito è arrivata anche da Max Weinback, che, dopo aver attentamente analizzato i nuovi top di gamma del colosso di Seul, ha ribadito la mancanza di questa opzione, concludendo che non si tratta di un requisito fondamentale richiesto da Google per il lancio di uno smartphone con Android 11 pre-installato.

Yeah I'm not finding "ro.virtual_ab" anywhere in any of the partitions build.props



Guess it's not required for devices launching with 11 — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2021

Bisognerà poi capire cosa ci sia alla base della decisione presa dal produttore sudcoreano in merito all’assenza della funzione ‘Seamless Update’. Probabile che il colosso di Suel abbia così scelto per risparmiare spazio in memoria (la caratteristica occupa circa 3GB), visto che i Samsung Galaxy S21 non dispongono dello slot microSD (ogni GB risparmiato, alle lunghe, potrebbe tornare comodo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.