Solo una manciata di settimane fa era rimbalzato in rete uno studio relativo ad un defibrillatore automatico accidentalmente disattivato da un iPhone 12, e in particolare dal connettore MagSafe presente sulla scocca superiore del nuovo melafonino di casa Apple. E se prima era solo un’ipotesi, ora è praticamente cosa certa: iPhone 12 e accessori MagSafe integrano magneti che possono interferire con dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori. Non solo, il modello base, quello Mini e i più performanti Pro e Pro Max – assieme ai caricatori MagSafe e MagSafe Duo – vanno a generare vere e proprie radiofrequenze.

Una situazione, questa, letteralmente di vitale importanza per gli acquirenti, e che ha visto il colosso di Cupertino costretto ad aggiornare il documento di supporto ufficiale per mettere in guardia gli utenti ed evitare problemi di sorta, con il messaggio che potete leggere poco più in basso in questo stesso articolo:

I dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori potrebbero contenere dei sensori che reagiscono alla vicinanza di magneti e radiofrequenze. Per evitare delle possibili interferenze con questi dispositivi, tieni l’iPhone e gli accessori MagSafe a una distanza di sicurezza dal dispositivo medico (più di 15 cm di distanza o più di 30 cm di distanza se stai caricando in modalità wireless).

Come si legge sulle pagine del portale MacRumors, Apple precisa comunque che, nonostante gli iPhone 12 presentino tra i propri componenti più magneti rispetto ai modelli di smartphone precedenti della compagnia capitanata da Tim Cook, non è previsto un rischio più grave di interferenze magnetiche. Non solo, consiglia anche di consultare il proprio cardiologo ed il produttore del dispositivo medico per ottenere linee guida più precise.