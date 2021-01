Stanno facendo il giro del web le foto che mostrano Miley Cyrus senza reggiseno mentre trasporta un sacchetto di plastica con la spesa. Gli scatti arrivano dalle testate internazionali. La popstar di Plastic Hearts è stata immortalata dai media nel quartiere di Calabasas, Los Angeles.

I media hanno immortalato Miley Cyrus senza reggiseno e hanno mostrato le trasparenze della canotta bianca indossata su leggins neri e con un paio di occhiali Gucci. La popstar, del resto, non ha mai smesso di manifestare la fierezza per il suo corpo e anche in questa occasione ha trascorso un pomeriggio in riservatezza indossando abiti comodi ma audaci.

Ancora, Miley Cyrus non ha mai fatto mistero sulla sua sessualità e recentemente, durante un’intervista, ha confessato di praticare spesso il sesso virtuale su FaceTime trovandolo un’alternativa più sicura ai rapporti in questo periodo storico di pandemia del Covid-19.

La popstar, intanto, si prepara all’album di cover dei Metallica di cui ha parlato recentemente per riportare che ci saranno tanti ospiti, compreso Elton John per l’omaggio a Nothing Else Matters. Nel suo ultimo disco Plastic Hearts ha dato una grande prova di sé, specialmente con i singoli Midnight Sky e Prisoner, quest’ultimo registrato insieme a Dua Lipa.

Collaborazioni eccellenti, quindi, saranno presenti anche nel tributo ai Four Horsemen, che continuano ad aggiornare i fan parlando del nuovo album di inediti di cui ancora non è dato sapere il titolo né la data di uscita.

Per le foto di Miley Cyrus senza reggiseno non mancano le polemiche: per molti utenti l’outfit scelto dalla popstar sarebbe volgare e indecente, mentre per molti altri è un tipico esempio di consapevolezza e autostima.

Gli scatti che mostrano Miley Cyrus in reggiseno sono ora in tendenza sui social e la maggior parte dei commenti arriva dal mondo delle donne con attestazioni di stima.