Non c’è da sorprendersi che Memorie di Idhún sia stata cancellata da Netflix dopo una prima stagione travolta dalle polemiche e una seconda passata quasi inosservata.

L’adattamento dei celebri romanzi di Laura Gallego termina con la storia raccontata ne La Resistenza, il primo libro della trilogia nonché l’unico per cui erano stati ceduti i diritti a Netflix. Non ci sarà dunque una terza stagione di Memorie di Idhún e le avventure di Jack, Victoria e Kirtash rimarranno sulla carta.

Una decisione che arriva dopo le enormi polemiche che hanno travolto questo fantasy per adolescenti in versione animata lo scorso autunno, principalmente a causa della scelta degli interpreti del doppiaggio. La prima stagione di Memorie di Idhún aveva avuto, contro il parere della stessa Gallego, doppiatori molto noti al grande pubblico spagnolo ma poco esperti, perlopiù attori di altre produzioni Netflix come Itzan Escamilla di Elite, Sergio Mur de Le Ragazze del Centralino o Carlos Cuevas di Merlí, accanto alla più esperta Michelle Jenner. Una scelta fatta in nome del marketing, per garantire una appetibilità del format al di fuori della nicchia di riferimento degli amanti del fantasy e degli anime, ma il tentativo di ampliare il pubblico di Memorie di Idhún ha finito per affossare il progetto, travolto dalle critiche per il risultato del doppiaggio.

La scrittrice e produttrice Laura Gallego si era lamentata di questa decisione attribuendola unicamente a Netflix, facendo sapere che quelle non erano le voci che aveva inizialmente approvato per il doppiaggio della serie d’animazione e che lo streamer aveva deciso di rivoluzionare il cast all’ultimo momento senza nemmeno chiedere il suo parere.

Frizioni che hanno portato alla cancellazione della serie, in quanto Gallego e Netflix non si sono più accordati per la cessione dei diritti dei restanti due libri della saga, come ha spiegato l’autrice a chi le chiedeva conferma del mancato rinnovo per una terza stagione di Memorie di Idhún: “I diritti per adattare il primo libro sono stati assegnati ma non è stato raggiunto alcun accordo per i prossimi libri della serie, mi dispiace“. Un triste finale per quella che è stata la prima serie originale spagnola in stile anime.