Nato nel 2017 come uno dei tanti shooter presenti online – dotato però di qualche interessante elemento da tower defense -, Fortnite è riuscito in breve tempo ad imporsi come un “campione” non solo nell’universo videoludico, ma pure scardinandone i confini. Divenendo così un vero e proprio fenomeno di costume tra giovani e giovanissimi. Merito degli sviluppatori di casa Epic Games, che hanno avuto l’intuizione di arricchire la loro esperienza sparacchina con una modalità Battle Royale gratuita, disponibile su PC, dispositivi mobile e console casalinghe – incluse le next-gen PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Il susseguirsi di sfide, stagioni ed eventi speciali ha fatto il resto, portando Fortnite ad essere una delle produzioni poligonali più significative dell’ultimo decennio, capace di raggiungere vette forse prima inimmaginabili in termini di successo e risultati. E se è vero che a più riprese diversi analisi ed esperti di settore avevano dato il gioco per spacciato e sul viale del tramonto, allo stesso modo il talentuoso team di sviluppo americano si è impegnato per lanciare due stagioni del Capitolo 2 particolarmente apprezzate dall’utenza ancora impegnata negli intensi match sulla grande isola, vale a dire la Stagione 4 e – soprattutto – la Stagione 5, ancora in corso. La conferma arriva dalla compagnia di analisi SuperData, che in un nuovo report legato all’andamento del mercato nel corso del mese di dicembre 2020 offre una panoramica del settore, con un focus particolare sulla produzione di Epic Games.

Stando ai numeri, Fortnite Battle Royale ha raggiunto con la fine dell’anno un nuovo picco di entrate, che ha superato addirittura il precedente record fato registrare ad agosto 2020. Non solo, anche la risposta del pubblico si è fatta sentire su personal computer e console, mai così alta da più di un anno e mezzo. A contribuire a questi risultati sono state soprattutto le prestigiose collaborazioni messe in campo dall’azienda, con Marvel e i suoi iconici supereroi in prima fila.