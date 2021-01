Ci sono nuove indicazioni e illazioni che arrivano direttamente dal mondo dei social, a proposito dell’arbitro Maresca. Appartenente alla sezione di Napoli, il direttore di gara è finito di recente al centro di pesanti polemiche, a causa della direzione di gara nel match tra Udinese e Inter. In passato abbiamo menzionato il suo operato per la famosa espulsione di Cacciatore durante un famoso Chievo-Juve, ma oggi tocca concentrarsi sull’aggiornamento “scherzoso” della pagina Wikipedia a lui dedicata.

L’arbitro Maresca tifoso del Napoli a detta di Wikipedia, ma è uno scherzo

Per farvela breve, da alcune ore a questa parte la versione mobile della nota enciclopedia online ci dà una notizia decisamente anomala. L’arbitro Maresca sarebbe tifoso del Napoli, con le informazioni sulla sua provenienza pronte ad alimentare sospetti in merito. A detta di Wikipedia, dunque, ci sarebbe un ulteriore elemento di analisi per il commento dell’espulsione di Antonio Conte e della successiva discussione con l’arbitro. Dettaglio, questo, che con ogni probabilità porterà ad uno stop di almeno due giornate per il tecnico nerazzurro.

Chi parla dell’arbitro Maresca nelle vesti di tifoso del Napoli a detta di Wikipedia (la notizia si legge in questi minuti all’interno della versione mobile della scheda, mentre da PC non appare), deve tener presente che tutti possono modificare pagine del genere. In un secondo momento (forse è questione di minuti) arriveranno le correzioni del caso e con ogni probabilità l’utente artefice della burla verrà espulso dal circuito. Nell’epoca in cui si crede a tutto quello che circola sui social, è importante puntualizzare anche questi concetti.

Insomma, se da un lato è vero che su Wikipedia siano apparse notizie del genere sull’arbitro Maresca, allo stesso tempo è altrettanto vero che all’interno dell’enciclopedia possano apparire notizie strane su buona parte delle voci presenti al suo interno.