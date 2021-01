Le polemiche non mancano mai quando si tratta di Canale5 e anche oggi sarà lo stesso visto che Il Segreto non va in onda e DayDreamer, che prenderà il suo posto, lo farà in versione mini. Questo è l’ennesimo disastro della programmazione della rete ammiraglia del Biscione che continua a tirare una coperta un po’ troppo corta lasciando scoperti piedi e un po’ di nervi tesi. Da una parte c’è il pubblico de Il Segreto che si lamenta della programmazione alla luce del fatto che la soap era in dirittura di arrivo. Perché cambiare tutto a 20 puntate dal gran finale?

Mediaset avrebbe potuto attendere febbraio e poi fare questa sostituzione ma, invece, le cose andranno diversamente. Il Segreto non va in onda oggi e farà lo stesso anche nei prossimi giorni visto che sarà relegata alla domenica pomeriggio. Dall’altro lato, invece, le polemiche non mancano perché i fan di Can e Sanem che in un primo momento gongolavano a questa notizia, un attimo dopo hanno capito che non solo DayDreamer servirà da trampolino di lancio solo a Pomeriggio 5 (a secco di ascolti) ma che andrà in onda con puntate da 20 minuti (anche un po’ meno).

Dal 25 gennaio #DayDreamer andrà in onda alle 16.45 su Canale 5 tutti i giorni , da lunedì al venerdì. pic.twitter.com/QxFGcn140l — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 22, 2021

La programmazione prevede la messa in onda dalle 16.45, dopo Amici e dopo le pillole del Grande Fratello Vip 2020, alle 17.10 per lasciare poi spazio a Pomeriggio5. Chi segue la messa in onda de Il Segreto, però, sa bene che in mezzo c’è il lungo spot di Barbara d’Urso e i vari promo che riducono così drasticamente il tempo effettivo dedicato alla serie turca. Cosa succederà a quel punto? Siamo sicuri che le polemiche non mancheranno soprattutto sui socia.

Per i fedelissimi che sono contenti così e contano le ore che li separano da DayDreamer