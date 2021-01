È bastato un tweet di Sfera Ebbasta contro Young Thug per scatenare la bufera social. Nelle ultime ore Gionata Boschetti, ancora scintillante per il successo di Famoso, ha rivolto al collega statunitense un messaggio colorito. Young Thug è “colpevole” di aver criticato pesantemente la scena rap europea, in particolare quella di Londra e Parigi, in cui i rapper non sarebbero da considerarsi tali in quanto “privilegiati”.

Sfera Ebbasta contro Young Thug

A scatenare il commento di Sfera Ebbasta contro Young Thug è stata la precisazione di quest’ultimo che nelle stories di Instagram ha aggiunto che i rapper bianchi vivono “negli attici o negli hotel”. Gionata Boschetti ha dunque replicato su Twitter le parole del collega, mandandolo senza mezze misure a quel paese (e non con questi termini): “Fanc**o a Young Thug e al suo razzismo inverso“.

Da quel momento sono piovuti i commenti contro il trapper di Cinisello Balsamo, specie da parte dei fan di Young Thug che lo hanno invitato a restare al suo posto. Sfera, intanto, ha continuato a stuzzicare i follower indicandoli come “opinionisti del rap”, ma la vera bomba è arrivata dopo.

Il mondo del pop contro Sfera Ebbasta

L’ultimo tweet di Sfera Ebbasta ha fatto esplodere le polemiche più sentite. Gionata, infatti, ha scritto: “Ci meritiamo di tornare al pop in classifica”, e questa affermazione è piaciuta ancora meno rispetto al posto contro Young Thug. I fan del pop si sono scatenati all’unisono, e non mancano i riferimenti a Harry Styles, Taylor Swift e a tutto il mondo k-pop che ormai è diventato un fenomeno mondiale grazie a grandi nomi come i BTS e le Blackpink.

“Meglio Al Bano e i Pooh”, scrive un commentatore mentre altri invitano a streammare i dischi di Lady Gaga. L’exploit di Sfera Ebbasta contro Young Thug continua ad essere oggetto di polemica da parte di utenti oltremodo infastiditi anche per il messaggio contro il pop.

Fanculo a young thug e al suo razzismo inverso 😤 — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) January 24, 2021