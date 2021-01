Sta diventando popolarissima in Italia una citazione che investe Sheikh Rashid, il fondatore di Dubai nella versione in cui abbiamo imparato a conoscere questa importante meta turistica negli ultimi anni. Parole e virgolettati così virali da indurre le persone a chiedersi se si tratti di fake o meno. Per questa ragione, ho provato a selezionare un po’ di fonti, in modo da darvi qualche indicazione in merito, considerando il fatto che parlare di tempi difficili e di generazioni a confronto in un momento storico del genere ha indubbiamente un impatto emotivo più significativo.

Vi dico subito che, a differenza di altre bufale trattate di recente sul nostro magazine, come quella relativa al meme con Shevchenko e Chiellini (in particolare, sulle presunte dichiarazioni da parte dell’ex attaccante del Milan nei confronti del capitano della Juve), la combo tra foto e testo senza il supporto di fonti ci porta in direzioni differenti. La certezza totale sull’autenticità della citazione di Sheikh Rashid non esiste, ma quantomeno abbiamo tracce che la rendono più autorevole.

Indicazioni sulla citazione di Sheikh Rashid coi tempi difficili che ci attendono

Sostanzialmente, la citazione di Sheikh Rashid evidenzia che la sua generazione, come quella del padre e del nonno, ha dovuto sudare qualsiasi conquista. Tre fasi differenti, in cui gli esponenti della famiglia si spostavano coi cammelli ed in povertà, fino ad arrivare al suo caso e alla nascita di Dubai. L’uomo ricorda come le condizioni complicate di un tempo abbiano prodotto uomini forti e tempi facili. Al contempo, suo figlio e suo nipote vivranno nel lusso, ma con le generazioni che seguiranno la situazione inevitabilmente cambierà.

Questo perché sono cresciuti in tempi facili, che producono tempi deboli. Dunque, il significato di questa massima consiste nel fatto che tutti devono capire come reinventarsi, scongiurando il pericolo dei tempi difficili. Le parole di Sheikh Rashid trovano conferme solo nella versione inglese di Wikipedia e, parzialmente, in un’analisi di Bufale. Sono parole a lui attribuite, ma non esistono prove certe in merito.