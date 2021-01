I 5 più grandi successi di Alicia Keys fanno parte della colonna sonora degli anni 2000. Dalla sua New York ha sdoganato il gospel e l’r’n’b nelle loro accezioni più nobili, vestendo di eleganza e amore una scena pop che negli ultimi 20 anni ha registrato un’evoluzione in ascesa, grazie alle influenze mutuate nel decennio precedente.

Alicia Keys ha una voce che urla dolcemente, e con il suo pianoforte ha creato un’immagine di sé che ripropone le icone degli artisti di un tempo lontano ma dai quali non si può prescindere.

Fallin’ (2001)

Non c’è Alicia Keys senza Fallin’, e viceversa. Songs In A Minor è quel disco che chiunque dovrebbe avere per forza di cose. Al suo esordio la cantautrice offre un intenso gospel corale, forte nel messaggio d’amore e nella scelta dei suoni.

Songs In A Minor Audio CD – Audiobook

06/26/2001 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

If I Ain’t Got You (2003)

If I Ain’t Got You è tra le canzoni più richieste ai concerti di Alicia Keys. In questo brano la cantautrice dà una grande prova delle sue capacità vocali. Il singolo è contenuto in The Diary Of Alicia Keys e ha vinto un Grammy come Miglior Performance Vocale R’n’B.

No One (2007)

No One è la canzone d’amore per eccellenza di Alicia Keys, ancora oggi capace di fare da colonna sonora degli innamorati. Il singolo è contenuto nel terzo disco As I Am (2007) ed entra di diritto tra i 5 più grandi successi di Alicia Keys.

As I Am Audio CD – Audiobook

01/26/2021 (Publication Date) - Rca (Publisher)

Empire State Of Mind (2009)

Empire State Of Mind rientra nel rituale delle collaborazioni eccellenti degli artisti. In questo singolo la cantautrice duetta con Jay-Z e il singolo fa parte del disco The Blueprint 3 del rapper.

Show Me Love (2020)

Tra i 5 più grandi successi di Alicia Keys non può mancare Show Me Love, un featuring con il cantautore statunitense Miguel contenuto nell’ultimo disco Alicia.