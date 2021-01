Il marchio Huawei sarebbe in trattativa per vendere le sue serie di punta Huawei P e Mate, in pratica, ad un consorzio statale gestito dal governo cinese. La notizia è di quelle bomba per il mercato hi-tech che stravolgerebbe decisamente il mercato mobile del futuro. Va precisato subito, tuttavia, che non abbiamo alcuna ufficialità del piano, semmai le testimonianze di alcune fonti rimaste anonime, seppur ascoltate dall’autorevole agenzia Reuters.

Secondo quanto trapelato proprio in questo lunedì 25 gennaio, proprio Huawei sarebbe in trattative da mesi con un consorzio guidato da società di investimento sostenute dal governo di Shanghai per la vendita delle due serie ammiraglie. In particolar modo, i contatti serrati sarebbero partiti da settembre scorso e starebbero continuando ancora adesso.

Non va dimenticato che Huawei, nell’ultima parte del 2020, ha portato a termine la vendita del suo brand low-cost Honor. La possibilità della cessione delle serie P e Mate appare oggi come una scelta ancora più importante e forse solo all’apparenza anche insensata. L’azienda ha guadagnato dalle vendite dei modelli delle due serie quasi 40 miliardi di dollari nel 2019. Decidere di rinunciare agli esemplari specifici potrebbe voler dire ora che il 2020 è stato ben meno proficuo, magari considerando la lunga coda degli effetti del ban USA che ha portato al lancio di dispositivi senza iservizi Google.

Per il momento, nonostante la notizia shock sia stata rilanciata da Reuters, dobbiamo constatare che la notizia della vendita delle serie Mate e P di Huawei ha valenza di indiscrezione. Sia il produttore che il governo di Shanghai, per il momento, hanno negato accordi in corso negli ultimi mesi e soprattutto in questo inizio 2021. C’è pure da dire che l’ipotetica cessione delle serie premium potrebbe voler dire la creazione di nuove o semmai far scattare la volontà di concentrarsi su un segmento di gamma media. La questione è assolutamente aperta a qualsiasi nuovo sviluppo,