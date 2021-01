Il passare del tempo rende sempre più urgente la necessità di coltivare il ricordo dell’Olocausto e onorarne le vittime attraverso contenuti audiovisivi. Se le vive parole dei sopravvissuti restano la testimonianza più preziosa sull’orrore dei crimini nazifascisti, tocca infatti fare i conti con l’ineluttabile trascorrere degli anni. La programmazione speciale delle reti televisive e i contenuti delle piattaforme streaming sono quindi fondamentali per immortalare i ricordi dei pochi sopravvissuti rimasti e integrarli con documenti e ricostruzioni sempre più dettagliate degli eventi.

La piattaforma Keaton Streaming offre un’interessante selezione di contenuti online per celebrare il Giorno della Memoria 2021 in contesto scolastico. Si parte con Se Questo è Amore, docufilm di Maya Sarfaty descritto come un’indagine avvincente e creativa sulla relazione proibita nata nel campo di Auschwitz-Birkenau tra la giovane, attraente prigioniera Helena Cirtron e l’ufficiale austriaco delle SS Franz Wunsch. Si passa poi a Resistance – La Voce del Silenzio, film sulle vicende del celebre mimo Marcel Marceau (interpretato da Jesse Eisenberg) negli anni della seconda guerra mondiale, quando era ancora un membro della resistenza francese. Disponibili anche La Primavera di Chrstine, La Douleur e Chi Scriverà La Nostra Storia.

I contenuti disponibili su RaiPlay da riscoprire in occasione del Giorno della Memoria 2021 riguardano la raccolta Storie della Shoah – I Volti della Memoria. Si tratta di una serie di documentari e interviste che raccontano la persecuzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale attraverso svariate vicende personali. Tra i personaggi intervistati anche Otto Frank, padre di Anna; Primo Levi; Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986; le sorelle Andra e Tatiana Bucci.

NOW TV, piattaforma streaming di Sky, propone invece svariati approfondimenti, documentari e docuserie firmati Sky TG24, National Geographic e History, oltre all’intera programmazione in onda in questi giorni sui canali Sky e concepita per commemorare il Giorno della Memoria 2021. Memoria Infinita, condotto da Renato Coen, coinvolge esperti e ospiti per capire come preservare il ricordo della Shoah ora che le voci dei protagonisti diretti sono sempre più rare.

Il documentario National Geographic Il Campo di Sterminio raccoglie invece nuovi artefatti, fotografie e articoli sulla storia dei 350 soldati statunitensi trattenuti come prigionieri di guerra in uno dei più terribili campi di concentramento nazisti. Targato National Geografic anche il film Il Diario di Anna Frank, che ripercorre la storia dell’arresto della ragazza e di altre sette persone dal punto di vista dei nazisti.

Abbastanza ricco e variegato anche il catalogo di film e docuserie a tema Shoah disponibile in streaming su Netflix. Si parte con la tanto contestata serie in cinque episodi Il Boia Insospettabile, che svela i crimini di John Demjanjuk, immigrato ucraino a Cleveland, Ohio, accusato di essere il famigerato Ivan il Terribile, sadico guardiano di Trblinka. La produzione Netflix segue le fasi del suo controverso processo, accompagnandole alle testimonianze dei sopravvissuti e palesando le scintille tra forze politiche orientali e occidentali.

Disponibile su Netflix anche Il Cerchio Magico di Hitler, docuserie in cui si segue l’ascesa e il declino del Terzo Reich dal punto di vista degli uomini più coinvolti nelle nefandezze del regime: Himmler, Rudolph Heiss, Joseph Goebbles e Hermann Göring. Da segnalare anche Il Banchiere della Resistenza, candidato all’Oscar 2019 come miglior film straniero. Si tratta di una pellicola olandese incentrata sulle vicende dei fratelli van Hall, figli di una famiglia di banchieri che finanziò la resistenza antinazista negli anni della seconda guerra mondiale e contribuì alla salvezza di oltre ottomila ebrei.