Il 2020 è stato un anno incredibilmente ricco e intenso per Zendaya, ma anche Sam Levinson può dirsi soddisfatto dei risultati raggiunti. In attesa di tornare sul set, infatti, il creatore e showrunner di Euphoria ha elaborato una sceneggiatura insieme a Hunter Schafer, scritto e diretto i due episodi ponte di Euphoria e portato sugli schermi Netflix il film Malcolm & Marie, interpretato da John David Washington e Zendaya.

A pochi giorni dall’arrivo su HBO Max – e in Italia su Sky Atlantic e NOW TV – dell’episodio speciale dedicato a Jules, Sam Levinson ha concesso un’intervista a IndieWire rivelando i suoi piani per la produzione di Euphoria 2. Se la curva della pandemia negli Stati Uniti non tornerà a impennarsi, costringendo a un nuovo stop alle produzioni, le riprese della seconda stagione della serie saranno avviate a marzo, a un anno esatto da quanto stabilito in principio.

Il primo lockdown nel 2020 ha costretto all’interruzione della produzione ad appena tre giorni dall’avvio, spingendo i principali interpreti del cast a dedicarsi ad altri progetti e lo stesso Levinson a placare l’ansia dei fan con i due episodi ponte. Le ultime novità sono un segnale dell’ottimismo del creatore e showrunner della serie, che ha promesso di voler fare tutto il possibile per tornare sul set di Euphoria 2 all’inizio di marzo e rendere la produzione quanto più veloce per iniziare a trasmettere i primi episodi entro la fine del 2021.

Nonostante la sicurezza mostrata da Levinson, le sue dichiarazioni vanno prese con le pinze. Il successo della prima stagione è derivato anche dall’umanità intensa dei personaggi di Euphoria, un’umanità sostanziata da contatti umani ravvicinati e che nutre la relazione più profonda, quella tra Rue e Jules. Se riavviare la produzione di Euphoria 2 significa riconsiderare l’intera natura della serie, ricreando per l’occasione un microcosmo fatto di distanze, prolungare l’attesa in vista del ritorno alla normalità potrebbe essere un’idea migliore.

La lontananza dal set è dolorosa anche per il cast. In occasione della messa in onda del secondo episodio ponte della serie, Hunter Schafer ha rivelato a Collider che il primo lockdown ha completamente stravolto i piani del team per il 2020. Avevamo iniziato a girare esattamente da tre giorni quando ci è stato detto di fermarci, ha commentato. Avevamo già fatto i table read e provato i costumi e stavamo iniziando a memorizzare i copioni. Eravamo pronti a dedicare praticamente tutto l’anno a Euphoria 2, e poi ci hanno fermati. Devo dire che la cosa ci ha fatto male.

Come per i fan, anche per Zendaya e Hunter Schafer la possibilità di girare degli episodi ponte è stata un vero toccasana. Ero entusiasta, ha confermato Schafer. Sam [Levinson] e io avevamo parlato a lungo della possibilità di fare qualcosa che si potesse girare nonostante le restrizioni della pandemia. […] È stato elettrizzante perché abbiamo dovuto cambiare la frequenza della serie.

Di solito è rapidissima e sono coinvolte tantissime persone, e visto che stavolta non potevamo farlo abbiamo dovuto assumere una prospettiva diversa, metterci comodi con questi due personaggi [Rue e Jules] e passare del tempo in più con loro. Amo molto entrambi gli episodi speciali. Penso siano stati splendide alternative all’energia della prima stagione di Euphoria, al suo ritmo e allo svolgimento della storia. Credo che abbiano reso la serie più forte, ha aggiunto.

Per quanto riguarda le sue speranze per Euphoria 2 e l’evoluzione della relazione tra Rue e Jules, Hunter Schafer ha detto di amarle entrambe profondamente. Al momento stanno affrontando molte situazioni pesantissime. Oltre alla natura del loro rapporto, c’è tutto quello che stanno passando a rendere le cose tragiche tra di loro, a volte. Spero davvero che possano trovare una felicità insieme, ma credo anche che adesso ci sia speranza. Persino l’ultima scena del secondo episodio speciale, anche se non le fa reincontrare in un modo gloriosamente romantico, mostra una certa speranza sul fatto che possano ancora essere, l’una con l’altra, i personaggi dolci ed emotivamente vulnerabili che conosciamo.