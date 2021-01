Elisa e Fiorella Mannoia verso Sanremo 2021, tra gli ospiti italiani contattati dal direttore artistico, Amadeus. Sono solo indiscrezioni ma se escono da Davide Maggio, forse alla conferma non manca poi così tanto.

Da DavideMaggio.it apprendiamo i primi nomi degli artisti italiani in lizza per il Festival di Sanremo 2021, non in gara stavolta ma in qualità di ospiti, in rappresentanza dei super Big della musica nostrana.

Fiorella Mannoia aveva già lasciato intuire qualcosa nel corso della conferenza stampa per la presentazione del suo show, La Musica Che Gira Intorno, in onda su Rai1 in due serate. Al suo nome si aggiunge quello di Elisa ma non solo.

Secondo quanto riferisce Davide Maggio, la Rai sta lavorando ai contratti di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (con o senza band?) e di Ornella Vanoni, attesa a breve proprio con un nuovo disco di inediti. Maggio riferisce che i suddetti ospiti sarebbero coinvolti “a vario titolo” nel corso delle cinque serate. Non tutti dunque potranno essere considerati dei semplici ospiti italiani, al Teatro Ariston di Sanremo con i relativi nuovi singoli in radio per una sola performance dal vivo. Non sono emersi, però, al momento, ulteriori dettagli e del resto non è da considerare confermato al 100% neanche la stessa kermesse canora sebbene in Rai si stia lavorando intensamente per evitare lo slittamento al 2022.

Smentito lo slittamento a metà marzo e ad aprile, al Festival 2021 restano due possibilità: svolgersi secondo le normative anti Covid nelle date indicate, ovvero dal 2 al 6 marzo di quest’anno, oppure slittare direttamente al 2022 con lo stesso cast (presumibilmente). Se così fosse, significherebbe un anno di pausa per la kermesse canora che il prossimo anno riproporrebbe la numero 71.

In attesa di conoscere le sorti sanremesi, la produzione e la direzione artistica continuano a lavorare sulla programmazione degli ospiti, in attesa di conferme definitive sull’effettiva possibilità di svolgimento della kermesse.