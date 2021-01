Inutile nascondere che, con i vari GTA e Red Dead Redemption, per Rockstar Games si sia aperta una vera e propria epoca d’oro. Un filone che chiaramente il team di sviluppo è ben lontano dall’abbandonare, complice il grande appeal che i due franchise sono stati in grado di generare negli anni.

Nulla arriva per caso chiaramente, e questo negli studi del team di sviluppo lo sanno molto bene. Ecco perché ogni singola mossa viene ponderata con la dovuta attenzione, per evitare debacle irreparabili. Ed è proprio la pianificazione certosina di ogni nuova implementazione ad aver sancito il successo di GTA e Red Dead Redemption.

È evidente però che, per quanto remunerative e seguite, non possono essere solo queste due serie a formare il catalogo di Rockstar Games. E questo lo studio lo sa benissimo. Occorre dare nuova verve all’offerta videoludica, e pensare quindi a qualcosa che possa funzionare altrettanto bene nel medio-lungo periodo.

Non solo GTA e Red Dead Redemption, il pubblico vuole anche altro

C’è da sottolineare comunque come non siano mancati esperimenti – talvolta anche riuscitissimi – da parte del team di sviluppo. La mente ritorna ai vari Bully e LA Noire, episodi rimasti purtroppo isolati e che potevano dar vita a potenziali nuovi capitoli. Cosa che comunque non è escluso possa accadere nel prossimo futuro.

Se c’è una cosa su cui non ci sono dubbi è però l’esperienza maturata da Rockstar Games nell’ambito del genere free roaming. Il libero girovagare in GTA e Red Dead Redemption, oltre a stratificare il gameplay di un genere, ha dato il là a un filone piuttosto fortunato. Che potrebbe essere esplorato ulteriormente anche all’interno di una nuova IP.

Una scelta del genere garantirebbe agli addetti ai lavori una libertà d’azione non indifferente. Non ci sarebbero legami con capitoli precedenti, e si potrebbe quindi spaziare in totale libertà. Avrà Rockstar il coraggio e l’ambizione di intraprendere un nuovo percorso? Solo il tempo potrà dirlo.

Fonte