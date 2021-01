Dopo diversi rumours, pare proprio che la serie tv su Harry Potter si farà. Variety annuncia che HBO Max è al lavoro su un nuovo adattamento del maghetto di Hogwarts, ma al momento i dettagli sono davvero scarni.

Già la scorsa estate si parlava di un progetto televisivo incentrato sul fortunato personaggio nato dalla penna di J. K. Rowling, ma erano rimaste solo voci di corridoio infondate. Invece, la passione per il mondo magico di Harry Potter continua ad essere una fonte inesauribile di intrattenimento, capace di unire grandi e piccoli. Così, dopo aver goduto per dieci anni del successo al cinema, grazie alla saga cinematografica realizzata dal 2001 al 2011, la serie tv su Harry Potter riporterà tutti nella scuola di magia più famosa della letteratura.

Ma su cosa verterà l’ambizioso progetto? Stando a Variety, non è ancora dato sapere la natura della serie, se sarà uno spin-off, un prequel o un reboot, né si conoscono i dettagli sull’esatta ambientazione. Certo è che alcuni attori della saga originale si erano detti pronti a rivestire i panni dei loro rispettivi personaggi, tra loro Rupert Grint. In un’intervista a ComicBook, l’interprete di Ron Weasley aveva dichiarato di essere pronto a tornare a Hogwarts: “È stata una parte enorme della mia vita e sono molto affezionato a quel personaggio. Quindi sì, sarei pronto al momento giusto. Non so in quale modalità sarebbe, ma mi piacerebbe.”

Come lui, anche il collega Tom Felton si è detto aperto alla possibilità di interpretare di nuovo Draco Malfoy. Del resto, l’attore non ha mai nascosto ai suoi fan di essere rimasto affezionato alla saga e al suo personaggio, a giudicare dai continui post pubblicati sui social che rimandano al mondo di Harry Potter.

Resta ancora da capire che tipo di serie tv su Harry Potter vedremo. HBO Max è una piattaforma via cavo che, come la rete HBO, si occupa di prodotti rivolti principalmente a un pubblico adulto. Il nuovo adattamento del maghetto di Hogwarts sarà quindi una versione più matura e abbandonerà del tutto il suo stile originale? Staremo a vedere.