Da poco meno di una settimana si parla dei problemi imprevisti riscontrati con il Samsung Galaxy S10 e con il tanto atteso aggiornamento impostato su Android 11. In tanti, infatti, si sarebbero aspettati una svolta sotto questo punto di vista entro la fine del mese di gennaio. Rilascio, però, che non ci sarà, visto che stamane posso confermarvi quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi anche sul nostro magazine. Alcune anomalie non preventivabili in fase test hanno provocato rallentamenti imprevisti e ancora da chiarire.

Le ultime notizie sul Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11

Come stanno evolvendo le cose per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10 che non vedono l’ora di provare l’aggiornamento con Android 11? Oltre alle segnalazioni che si concentrano sull’eccessivo surriscaldamento del device e a quelle che evidenziano anomalie con la messa a fuoco della fotocamera, bisogna prendere atto che la stessa durata della batteria pare non abbia convinto. Un quadro generale poco confortante, anche se dal produttore coreano ancora non sono arrivate prese di posizione ufficiali sull’argomento.

Difficile dire se il Samsung Galaxy S10 con Android 11 presenti effettivamente tendenze che vanno verso consumi maggiori, ma in un momento delicato come questo nulla può essere lasciato al caso. Del resto, potrebbe anche essere necessario attendere un numero più elevato di cicli di cariche per vedere l’autonomia stabilizzarsi. Resta il fatto che l’aggiornamento in questione non sia stato cancellato, a differenza di quanto si vociferi all’interno di alcune community a tema, ma solo rimandato.

Volendo forzare qualche ipotesi, è possibile che l’appuntamento per toccare con mano Android 11 sul Samsung Galaxy S10 possa essere spostato a febbraio. Questo, almeno, quello che ci dice lo storico di questo brand quando si presentano anomalie del genere. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista?