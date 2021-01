A sorpresa la serie Alice Nevers – Professione Giudice è stata cancellata da TF1 dopo 18 stagioni. In onda in Francia dal 2002 – in Italia solo dal 2010 – il procedural continuava a macinare ascolti nonostante un fisiologico calo d’attenzione da parte del pubblico: ancora 5 milioni di spettatori, in media, seguivano sul principale canale francese generalista i casi affrontati dalla giudice istruttrice interpretata Marine Delterme.

L’attrice ha confermato in un’intervista a Le Parisien la notizia della chiusura della storica serie trapelata qualche giorno fa, auspicando che si possa realizzare almeno un finale efficace per chiudere degnamente un’esperienza professionale lunghissima come quella di Alice Nevers – Professione Giudice.

Marine Delterme ritiene che la serie sia stata cancellata perché “arrivata alla fine di un ciclo“, anche per quanto riguarda il suo lungo impegno nel ruolo di Alice Nevers. La sensazione che “il mondo fosse cambiato” e che il procedural avesse ormai fatto il suo corso è diventata palese durante le riprese dell’ultima stagione, spiega l’attrice. Ma nonostante la decisione di non rinnovare la serie, la Delterme si augura che i due episodi attualmente in fase di scrittura si rivelino un finale soddisfacente per il pubblico che l’ha seguita per quasi vent’anni.

Quello che mi renderebbe felice sarebbe avere una bella conclusione (…) un finale felice per soddisfare le aspettative del pubblico, per non lasciarlo deluso ma felice di chiudere con noi questa parentesi.

L’obiettivo di TF1 è realizzare ora un doppio episodio finale di Alice Nevers per archiviare quella che è stata una delle sue serie poliziesche/legali più longeve e di maggior successo, anche all’estero. In onda in Italia prima sulla Rai e poi su Giallo a partire dalla nona stagione, nel nostro Paese la programmazione in prima visione della serie ha raggiunto la dodicesima stagione, trasmessa dal canale 38 del digitale terrestre lo scorso anno.