Prodigal Son 2 debutta su Premium Crime a partire da stasera, 25 gennaio. La serie tv, in onda negli Stati Uniti su Fox, è un procedural crime che segue le vicende di Malcolm Bright, un ex profiler con un dono unico: entrare nella mente dei più afferrati serial killers e capire le loro motivazioni. Malcolm è bravo nel suo lavoro perché suo padre è un famigerato assassino seriale chiamato “Il chirurgo”.

Dopo lo scioccante finale di stagione, in Prodigal Son 2, Bright deve prendersi cura di sua sorella Ainsley e proteggere sua madre Jessica Whitly da un segreto che potrebbe di nuovo distruggere la sua famiglia. A complicare ulteriormente le cose, c’è Martin che cerca di approfondire il suo rapporto con Malcolm, ma forgiare un nuovo legame potrebbe portare a scioccanti colpi di scena e rivelazioni.

La seconda stagione verrà trasmessa con due episodi ogni lunedì quasi in contemporanea USA (dove ha debuttato il 12 gennaio). Il nuovo ciclo di episodi ha uno stile ancora più dark e attuale. Infatti nel primo appuntamento di stasera vediamo Malcolm alle prese con un orrendo crimine, una decapitazione che ha sconvolto la città. JT è invece alla prese con un caso di discriminazione razziale mentre si trova al lavoro.

Nel cast di Prodigal Son 2 troviamo: Tom Payne nei panni di Malcolm Bright, ex profiler FBI licenziato dall’agenzia che ora collabora con la polizia di New York come consulente. Ha una dote particolare che lo aiuta nella caccia ai serial killer, ma vive con la paura che le sue tendenze sociopatiche possano prendere il sopravvento sulla sua vita; Michael Sheen è il dottor Martin Whitly padre di Malcolm, in carcere dopo aver commesso 23 omicidi sotto il nome de “Il Chirurgo”; Bellamy Young è la mamma di Malcolm, una donna d’affari che che fatica a convivere con le azioni criminose del marito; Halsont Sage è Ainsley Whitly la sorella di Malcolm, una giornalista; Lou Diamond Phillips è Gil Arroyo, un tenente della polizia di New York che conosce la famiglia di Malcolm da quando arrestò suo padre; Aurora Perrineau è la detective Dani Powell; Frank Harts è il detective JT Tamerl; e Keiko Agena è la patologa Edrisa Guilfoyle.

New entry del cast, Christian Borle nel ruolo di Pete un paziente del Claremont l’ospedale psichiatrico dove è rinchiuso Martin; Catherine Zeta – Jones nella parte della dottoressa Vivian Capshaw del Claremont Hospital, che stabilirà un legame particolare con Martin; e Michael Potts interpreta il dottor Brandon Marsh, nuovo psicologo di Martin.

L’appuntamento con i primi due episodi di Prodigal Son 2 è per stasera alle 21:15. Il 26 gennaio sarà anche disponibile su Infinity on demand.