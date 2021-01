Che Xiaomi sia ormai un riferimento in campo smartphone un po’ in ogni parte del mondo, Europa compresa, è cosa risaputa. Il produttore cinese ha in mente di continuare a migliorarsi, a partire dal comparto fotografico dei propri dispositivi. Come riportato dal noto portale di informazione ‘xiaomitoday.it‘, l’azienda starebbe pensando di affidarsi a Hasselblad (noto brand svedese salito agli onori della cronaca per la qualità delle macchine fotografiche prodotte) per le ottiche dei propri smartphone. Sulle tracce di questa collaborazione ci sarebbe anche OPPO: staremo a vedere quale dei due OEM riuscirà ad accaparrarsi la partnership.

Sarebbe un bel colpo per Xiaomi, che ripercorrerebbe le orme di Huawei, quando il produttore cinese decise di puntare su Leica per le lenti dei propri dispositivi (sappiamo quanto sia stato importante questo accordo per l’OEM cinese). Non sono ancora arrivate conferme a riguardo, ma le indiscrezioni provenienti dalla Cina spingono in questa direzione. Gli OEM ormai sanno che puntare al successo nel campo smartphone significa passare per la qualità fotografica di cui questi dispositivi sono capaci.

Non a caso, lo Xiaomi Mi 11 Lite, il prossimo telefono di fascia media del produttore cinese, dovrebbe disporre di una doppia fotocamera posteriore, con dual flash LED ed un sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine, un'opzione non di poco conto quando c'è da scattare foto o registrare video in particolari condizioni (quando c'è poca luce per lo scatto di una foto, oppure nel momento in cui la mano non è particolarmente ferma quando c'è da registrare un filmato). Xiaomi sa bene che c'è da lavorare tanto per fare ancora meglio di quanto si sia fatto fino a questo momento.