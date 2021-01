Quella tra Xbox Live Gold e Microsoft è di fatto una “love story” che prosegue ormai da tempo immemore. E che sostanzialmente ha un po’ ispirato altri a inserire abbonamenti da pagare per poter fruire delle funzioni online dei videogiochi. Una scelta controversa, certo, ma che non ha mancato di portare benefici economici non indifferenti, tanto a Microsoft quanto agli altri producer.

L’aggiunta di videogiochi regalati nel pacchetto, come nel caso di PS Plus, ha indorato la pillola sul fronte Sony. Ma nuovi cambiamenti potrebbero arrivare sul fronte dell’abbonamento necessario per poter accedere al comparto multigiocatore online dei titoli. E autrice delle variazioni sarebbe proprio il colosso capitanato da Bill Gates.

Microsoft accantonerà Xbox Live Gold?

Le ultime indiscrezioni trapelate in rete arriderebbero a chi, in possesso di una Xbox One o Xbox Series X, si proietta verso il multiplayer online. Giocare con i propri amici potrebbe infatti risultare, nel giro dei prossimi mesi, molto meno oneroso. Con Microsoft che potrebbe pensare addirittura di eliminare i costi d’accesso stabiliti con l’Xbox Live Gold.

Rumor importanti che sono stati innescati da Mike Ybarra, ex vice presidente della compagnia e attualmente in forze da Blizzard. Secondo il dirigente, la scelta migliore per la società di Redmond sarebbe quella di allentare la presa su Xbox Live Gold. E concentrare quindi tutte le proprie attenzioni su Xbox Game Pass.

Il tutto arriva a margine della recente decisione di Microsoft, poi ritirata in seguito alle proteste dei fan, di operare una maggiorazione del prezzo del Gold. Una scelta che ha scatenato i malumori della community, con i vertici della compagnia che hanno chiaramente deciso di tornare sui propri passi. E che sia questa parentesi lo spunto per una riflessione che porti a sostanziali cambiamenti in vista del futuro, come auspicato dall’ex Mike Ybarra? Restate sintonizzati su queste pagine per le ultime in arrivo sulla vicenda

