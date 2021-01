Sta tornando in queste ore alla ribalta il meme che ci ricorda la bufala sulle presunte dichiarazioni di Shevchenko nei confronti di Chiellini. L’attaccante che ha fatto letteralmente la storia del Milan nei primi anni 2000, infatti, sarebbe stato citato nel libro del difensore della Juventus, pubblicato lo scorso anno. Alcuni passaggi che lo riguardano, più in particolare, non lo avrebbero convinto più di tanto, al punto da reagire male nel corso di una recente intervista. Il tutto, come accennato, viene raffigurato in un meme che tuttavia non ha alcun fondamento.

La finte intervista di Shevchenko su Chiellini dopo il libro di quest’ultimo

Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, non c’è alcuna differenza rispetto alla bufala che ho avuto modo di trattare durante la scorsa stagione estiva. Anche in quel caso, infatti, su Facebook ha preso piede l’immagine con tanto di virgolettato che vedrebbe protagonista l’ucraino. Dichiarazioni estremamente dure, con le quali Shevchenko avrebbe dato del mediocre a Chiellini, spiegando con la transizione da campioni del calibro di Maldini al centrale bianconero, la profonda crisi che ha colpito il calcio italiano.

Insomma, l’ex Milan non avrebbe accettato di buon grado la sua menzione nel libro di Chiellini, ricordando a quest’ultimo che un paio di decenni fa probabilmente avrebbe giocato in Serie B. Come potete facilmente immaginare, si tratta di un meme che ha sollevato profonde discussioni ed un dibattito molto acceso tra i tifosi rossoneri e quelli della Juve. Proprio per questa ragione, tocca evidenziare che siamo davanti ad una bufala.

Un’analisi più approfondita della vicenda, come riportato da alcuni siti di settore in ambito debunking, ha dimostrato che l’intervista di Shevchenko su Chiellini in realtà non ci sia mai stata. Questo dimostra ancora una volta che bisogna fare molta attenzione ai contenuti che trovate sui social.