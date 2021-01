Grande protagonista delle cronache di questa settimana con la sua partecipazione all’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris, Jennifer Lopez ha anche un altro motivo per festeggiare: il suo secondo album in carriera J.Lo compie vent’anni e con lui anche Love Don’t Cost a Thing, una delle hit di maggior successo della sua carriera.

Love Don’t Cost a Thing – che all’epoca si vociferava fosse dedicato a Puff Daddy dopo la rottura della loro frequentazione – è il primo singolo di Jennifer Lopez estratto dal suo secondo album J.Lo, vezzeggiativo che sarebbe diventato il suo nome d’arte.

Per celebrarne l’anniversario, la popstar statunitense di origini portoricane ha ricreato l’iconica clip del video del brano, che ha letteralmente dominato le emittenti musicali nel 2001 e che fu anche colonna sonora della commedia romantica Prima o Poi Mi Sposo, con protagonisti la stessa Lopez insieme a Matthew McConaughey.

Sulle note di Love Don’t Cost a Thing, in un breve video apparso su Instagram, Jennifer Lopez riproduce la sequenza finale del videoclip di vent’anni fa: è l’ultima scena, quella in cui dopo aver litigato al telefono col fidanzato ed essersi sfogata rivendicando il proprio valore ben oltre quello dei regali ricevuti per compensare le sue mancanze, la cantante si spoglia per un bagno nell’oceano. Con la sola differenza che stavolta il top, una maglietta che la ritrae all’epoca dell’album, non vola via come nel video originale (e non per pudore, visto che invece per il nuovo singolo In The Morning appare senza veli sia sulla cover che nella clip).

Ad oggi il video di Love Don’t Cost a Thing, che vinse anche un premio ALMA Award al miglior video musicale e fu candidato a due nomination all’MTV Video Music Awards del 2001, ha anche una nuova versione in HD disponibile su Youtube e conta oltre 124 milioni di visualizzazioni.

In un altro post su Instagram la popstar ha ringraziato il pubblico per il sostegno dimostratole in questi vent’anni: “Mentre rifletto sul fatto che è il ventesimo anniversario di J.Lo, volevo solo ringraziare tutti voi per essere stati con me, avermi amata e sostenuta durante tutti gli alti e bassi. Grazie mille per tutto l’amore degli ultimi 20 anni!! Vi amo così tanto!!“.