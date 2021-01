9-1-1 3 continua ad andare in onda con successo occupando il prime time della domenica sera di Rai2 in una serata non molto facile perché affollata tra fiction e talk show, cosa succederà nei nuovi episodi e cosa vedremo in attesa che debutti anche lo spin-off Lone Star? Ad andare in onda la prossima settimana saranno due nuovi episodi, il 7 e l’ottavo, in cui sentiremo ancora parlare di Athena e del suo passato. In particolare, nel primo dei due episodi, dal titolo La storia di Athena, sarà proprio lei a trovare alla porta il suo capo, Elaine, la quale la mette al corrente del fatto che è stata ritrovata la pistola che uccise il suo ex fidanzato, Emmett, ma nelle mani di un 19enne che non può essere il suo assassino.

Una serie di flashback permetteranno al pubblico di ripercorrere le tappe che portarono Athena alla sua carriera da poliziotto: quando frequentava la facoltà di legge all’università, conobbe Emmett, un giovane poliziotto, conosceremo il loro amore e anche il suo arrivo in polizia fino a che lui non le chiese si sposarlo. Fu un delinquente che poi lo ucciso mentre era in un negozio a fare la spesa. Chi lo ha ucciso e cosa è successo davvero?

Quando il crimine chiama, #Rai2 risponde! 💪

Questa sera alle 21.00 appuntamento con la 3ª stagione di @911onFOX in prima visione 💣 pic.twitter.com/DI9KNInEZq — Rai2 (@RaiDue) January 24, 2021

Nel secondo episodio in onda il 31 gennaio di 9-1-1 3, dal titolo Malfunzionamento, Karen è depressa avendo perso la possibilità di rimanere incinta mentre Hen cerca di sostenerla come può. Eddie si mette nei guai quando durante uno degli incontri clandestini a cui sta prendendo parte arriva a rompere il naso al suo avversario e così deve chiamare i soccorsi. Quando sul posto arrivano i pompieri della caserma di Bosko non ci mettono molto a capire che qualcuno esperto ha fatto un primo intervento sull’uomo.

9-1-1 3 torna in onda questa sera con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di Buck che ha denunciato il corpo dei vigili del fuoco reo di non averlo reintegrato dopo quello che è successo. Per questo alla sbarra dovranno alternarsi i suoi colleghi tutti con problemi alle spalle eppure tutti a lavoro. Come finirà per lui adesso?