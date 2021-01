Il ritorno di Euphoria con due episodi ponte tra la prima e la seconda stagione è stato accompagnato dal duetto a sorpresa tra Billie Eilish e Rosalía Lo Vas a Olvidar, che fa da colonna sonora a questi due capitoli speciali.

Il brano ha debuttato alla vigilia dell’uscita dei due episodi di Euphoria su HBO Max e su Sky: il duetto di Billie Eilish e Rosalía fa incontrare le due star e la serie più amata dalla Generazione Z, un incrocio perfetto per brano sinuoso ed essenziale, che per la prima volta vede Billie Eilish cantare in spagnolo.

Il duetto in realtà era atteso da tempo, ma se ne erano quasi perse le tracce: nel febbraio 2019, l’incontro in studio tra Billie Eilish e Rosalía fu raccontato durante un’intervista dalla stessa cantautrice americana, all’epoca ancora minorenne, ma non era ancora chiaro di cosa si trattasse.

Poco dopo fu Rosalía a pubblicare sui social una loro foto insieme con l’annuncio di un duetto in lavorazione.

Ci sono voluti due anni perché la collaborazione tra Billie Eilish e Rosalía debuttasse ufficialmente, con tanto di video: il duetto era stato anticipato dal trailer di Euphoria per gli episodi chiamati a fare da cerniera tra la prima e la seconda stagione, dopo che la produzione è stata interrotta dalla crisi sanitaria pandemica.

L’incrocio tra Billie Eilish e Rosalía e la serie Euphoria è anche un incontro tra grandi premiati. La serie ha vinto ben tre Emmy Awards lo scorso settembre, compreso il riconoscimento per Zendaya come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, mentre Billie Eilish ha letteralmente sbancato l’ultima edizione dei Grammy Awards con cinque premi portati a casa nell’edizione 2020, entrando nella storia come la prima donna e l’artista più giovane di sempre a vincere le quattro categorie principali dell’Oscar della Musica. Anche Rosalía vanta un bottino di premi invidiabile tra cui un Grammy vinto nel 2020, otto Latin Grammy, due Video Music Award e un Europe Music Award.

Ecco il testo e il video ufficiale del brano di Billie Eilish e Rosalía Lo Vas a Olvidar, cantato perlopiù in spagnolo.

Dime si me echas de meno’ aún

Dime si no me perdonas aún

¿Qué harás con to’ este veneno? Na’ bueno

Dime si me echas de meno’ aún

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Isn’t good

And that’s it

Ah, besitos, hahaha

Take care, please

Dime que no te arrepientes aún

Dime si aún queda algo en común

El tiempo que se pierde no vuelve

Dame un beso y bájame de la cru’

[Coro: ROSALÍA & Billie Eilish]

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar? Can you let it go? ¿Lo va’ a olvidar?

Ay, ay

Ay, ay, ay, ah-ah

El amor no puede medirse en paso’ firme’

Un día soy un dio’ y al otro puedo partirme

I needed to go ’cause I needed to know you don’t need me

You reap what you sow, but it seems like you don’t even see me

El amor no puede medirse en paso’ firme’

Un día soy un dio’ y al otro puedo partirme

You say it to me like it’s something I have any choice in

If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?