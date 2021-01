I Misteri di Brokenwood (titolo originale The Brokenwood Mysteries) riparte dalla prima stagione su Giallo, domenica 24 gennaio in prima serata a partire dalle 21:05.

La serie poliziesca neozelandese, in onda dal 2014 e ancora in produzione, è composta per ora da sei stagioni, tutte trasmesse in Italia dal 2016 in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre dedicato ai gialli e ai polizieschi, che adesso ripropone la programmazione de I Misteri di Brokenwood a partire dal primo episodio in assoluto nella domenica sera, attualmente orfana di prime visioni assolute.

Ambientata nella fittizia città neozelandese di Brookenwood, la serie che ne evoca i misteri racconta le indagini del detective Mike Shepherd e della collega Kristin Sims (interpretati rispettivamente da Neill Rea e Fern Sutherland), chiamati a cercare la verità su casi che sconvolgono la piccola cittadina sul mare la cui piccola comunità è in genere molto unita. Dietro le apparenze e le regole non scritte si celano I Misteri di Brokenwood, che la coppia si ritrova ad indagare di volta in volta per fare luce su crimini che mettono in allarme la tranquilla cittadina. Nel cast figurano anche Pana Hema Taylor nel ruolo di Jared Morehu, il vicino Maori di Shepherd, Nic Sampson come il detective Sam Breen e Cristina Ionda come la dottoressa Gina Kadinsky.

Ecco la trama del primo episodio de I Misteri di Brokenwood in onda in replica il 24 gennaio su Giallo in prima serata. La première di serie dal titolo Acqua e Sangue, che vede l’arrivo a Brookenwood dell’ispettore Shepherd per il suo primo caso.

Quando due pescatori trovano il corpo di un fattore nel letto del fiume, l’ispettore Mike Sheperd viene mandato nel piccolo centro rurale di Brokenwood per indagare.

Ogni stagione de I Misteri di Brokenwood è composta di soli 4 episodi, per un totale di 24 episodi realizzati finora. La settima, annunciata lo scorso autunno, ne avrà invece due in più del solito. Come le precedenti, sarà girata girata nella suggestiva regione dell’Auckland, ma la pandemia potrebbe rallentarne la produzione.