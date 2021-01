Una situazione per niente favorevole a Huawei tutta quella legata al ban USA, che l’ha perfino costretta a cedere Honor ad un consorzio cinese. Con l’elezione di Biden si sperava le cose potessero migliorare, ma per adesso non sembra essere così. Come riportato dal portale ‘gizchina.com‘, molte applicazioni hanno smesso di funzionare a bordo degli smartphone dell’azienda cinese, vista l’indispensabilità dei servizi Google, che ricordiamo non essere più presenti per le ragioni di cui sopra. Alcune altre applicazioni, al contrario, hanno continuato ad essere supportate, tra cui Google Duo, noto servizio per le videochiamate del colosso di Mountain View.

Al momento la piattaforma funziona molto bene sugli smartphone Huawei, cosa che potrebbe cambiare a partire dal 1 aprile. Senza i GMS, Google Duo non potrà più funzionare, come si può evincere dai dati emersi nel codice dell’ultima release dell’applicazione. Lo stesso è stato detto di Google Messaggi giorni fa, in riferimento al fatto che il servizio non avrebbe più funzionato a bordo di dispositivi ‘non certificati’ entro il 31 marzo 2021 (gli utenti avranno a disposizione 14 giorni per scaricare tutti i dati prima che il supporto termini): Google Duo potrebbe seguirne le orme. Non è ancora arrivata la conferma da parte di Google, che potrebbe anche cambiare idea all’ultimo minuto (senza che venga decretata l’ufficialità non si può mai sapere cosa succederà).

Se la questione venisse confermata le cose si metterebbero ancora più in salita per gli smartphone Huawei, almeno per quanto riguarda i servizi strettamente correlati al colosso di Mountain View. I Huawei Mobile Service, dal canto loro, stanno tenendo bene botta, arricchendosi giorno dopo giorno di applicazioni e servizi importanti. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.