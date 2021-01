In quest’ultimo periodo si sta facendo un gran parlare di GTA 6. Il nuovo capitolo del franchise di Rockstar Games latita dalla scena, e ovviamente è un’assenza che alimenta irrimediabilmente le indiscrezioni. Sembra alquanto scontato che il team di sviluppo sia già al lavoro sul titolo, considerando i tempi necessari per poterlo completare senza lasciare nulla al caso. Sebbene non ci siano stati segnali chiari o conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma questo 2021 potrebbe vedere qualcosa muoversi sotto il profilo degli annunci, con la release che però dovrà aspettare ancora un pochetto.

E potrebbe essere una release sotto altra bandiera per GTA 6, almeno stando alle indiscrezioni che nelle ultime ore coinvolgerebbero Take Two.

GTA 6 con Tencent, cosa cambierebbe?

Per il colosso statunitense, che sotto la sua egida ha team del calibro di 2K e della stessa Rockstar Games, si profilerebbe un’acquisizione di quelle mastodontiche. Interessata al pacchetto completo ci sarebbe infatti Tencent, che sarebbe pronta a sborsare una vera e propria cifra monstre.

Per quanto non ci siano stime precise, basti pensare che proprio di recente Tencent ha effettuato la stessa operazione con Leyou. E in questo caso il “borsellino” della compagnia cinese si è aperto per cacciarne 1.5 miliari di dollari. Possibile che con Take Two la situazione possa essere effettivamente più esosa, considerando il potere della compagnia e l’appeal dei franchise che ha sotto la sua ala protettiva.

Quello che è certo è che, acquisizione o no, per GTA 6 non dovrebbero esserci stravolgimenti di sorta per il futuro. Il sesto capitolo della serie proseguirebbe dritto per la sua strada, vista comunque la potenza straripante del marchio. E la capacità di calamitare su di sé le attenzioni della community per anni e anni, come dimostrato da GTA 5 e GTA Online. Con quest’ultimo che si appresta a effettuare un nuovo salto generazionale, il suo secondo personale, con le indiscrezioni che lo vogliono su PS5 e Xbox Series X e S già nel 2021.

