Ci sono diverse segnalazioni questa mattina riguardanti una sessione scaduta su Facebook, con relativa necessità di effettuare nuovamente il login per accedere all’app. Cose che possono capitare e che, probabilmente, con altre applicazioni non avrebbero attirato in modo particolare la nostra attenzione. Premesso che non voglio fare allarmismo, al punto che il titolo dell’articolo di oggi 23 gennaio mi pare sia estremamente “soft”, allo stesso tempo credo sia opportuno rimarcare alcuni concetti. Soprattutto dando uno sguardo allo storico di questa piattaforma.

Come gestire la sessione scaduta su Facebook

In particolare, molti utenti ricorderanno cosa sia avvenuto alcuni mesi fa con il social network di Mark Zuckerberg. Ne abbiamo parlato con una lunga serie di articoli, in modo da fornire ai nostri lettori spunti ed informazioni in tempo reale per proteggere la propria sicurezza. Qualora doveste imbattervi in una sessione scaduta su Facebook, infatti, sarete costretti ad inserire nuovamente le credenziali per accedere all’app. Possibile anche che queste vengano rigettate e che sia necessaria la procedura “recupera password” per rientrare.

A prescindere dal fatto che il sistema possa accettare subito o meno i vostri nomi utente e password, consiglio vivamente di cambiare la suddetta password nel momento in cui sarete nuovamente dentro. Al momento, non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito a possibili attacchi hacker, ma per precauzione, dopo il messaggio riguardante la sessione scaduta su Facebook, tenderei a muovermi in questa direzione. Se non altro, come accennato, per le cose avvenute mesi fa.

Anche a voi è arrivata la notifica su sessione scaduta su Facebook? Al momento non sono segnalati problemi specifici, se non la richiesta di dover recuperare la password non accettata dal sistema. A voi come stanno andando le cose oggi 23 gennaio? Fateci sapere, lasciando un commento a fine articolo, in attesa di eventuali precisazioni dallo staff.