Si inizia a parlare della Xiaomi Mi Band 6, che dovrebbe essere presentata non prima di giugno. Come riportato da ‘logger.fr‘, il braccialetto intelligente con nome in codice XMSH16HM, identificato come ‘Pangu‘, ha lasciato qualche traccia nell’ex app Amazfit, adesso conosciuta come ‘Zepp’. Non siamo sicuri si tratti proprio della Xiaomi Mi Band 6, anche se il sospetto è veramente forte. La smart-band potrebbe includere il modulo GPS indipendente per la prima volta, citato com’è nel firmware e nella sezione risorse (.dat).

Il codice sorgente indica anche il supporto a diverse attività sportive, tra cui il fitness indoor, il pattinaggio su ghiaccio indoor, la formazione di base, lo stretching, la ginnastica, lo stepper, il pilates, la street dance, la danza, lo zumba, il cricket, il bowling, il basket, il ping-pong, la pallavolo, la boxe ed il kickboxing. Si va anche verso la conferma del supporto ad Amazon Alexa per la versione Global (l’assistente proprietario Mi AI resterà attivo per il mercato cinese). Non si hanno notizie circa il modulo NFC: non dovrebbe esserci spazio, nemmeno stavolta, per Google Pay, che potrebbe restare un desiderio irrealizzato anche quest’anno (la funzione potrebbe restare un’esclusiva locale, come accade ormai da diversi anni a questa parte). Il codice indica anche altre novità di minore entità, tra cui il blocco schermo durante l’attività di nuoto e la visualizzazione delle informazioni relative alla qualità del sonno direttamente dal display della Xiaomi Mi Band 6.

Il salto più grande sarebbe rappresentato dalla presenza del modulo GPS stand-alone, che potrebbe anche essere presente a bordo di una sola delle eventuali due versioni in cui il braccialetto intelligente sarà commercializzato (sono ipotesi per ora). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.