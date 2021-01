Ci sono nuovamente indicazioni interessanti per gli utenti che vorrebbero acquistare uno Xiaomi Mi Band 5. Oggi 23 gennaio, infatti, l’indossabile asiatico risulta nuovamente disponibile a prezzo molto aggressivo su Amazon, in linea con quanto vi abbiamo riportato poco più di una settimana fa. Ci sono diverse ragioni per analizzare in modo più approfondito l’occasione che è stata rimessa a disposizione del pubblico questo sabato, fermo restando che l’offerta sia destinata a durare poche ore. Se non addirittura pochi minuti.

Imprevisto calo del prezzo per Xiaomi Mi Band 5 su Amazon

Nello specifico, gli utenti che stanno valutando seriamente la possibilità di acquistare un Xiaomi Mi Band 5, in questi minuti possono precedere a poco meno di 30 euro. Chi segue da vicino le vicende del prodotto cinese, sa bene che raramente siamo scesi sotto questa soglia, motivo per il quale la durata della promozione potrebbe essere molto limitata per tempo e unità. Insomma, tutto questo per dire che se siete realmente propensi a portarvelo a casa, difficilmente scenderemo sotto questi livelli di prezzo nei prossimi mesi.

Aggiungo, poi, che lo Xiaomi Mi Band 5 preso in esame questa mattina appartenga anche al programma di Amazon Prime. Questo vuol dire in primis che potrete ricevere il prodotto senza dover aggiungere le spese di spedizione, oltre al fatto che la consegna dovrebbe avvenire nel giro di 48 ore. Procedendo subito con l’ordine, non escludo che entro domenica arriverà a casa vostra. Insomma ci sono diverse buone ragioni per regalare o regalarsi uno dei migliori prodotti in circolazione per la categoria.

Come valutate la nuova offerta di Amazon arrivata oggi 23 gennaio per Xiaomi Mi Band 5? Potrebbe essere questo il momento giusto per chiudere l’ordine? Fateci sapere che ne pensate, condividendo le vostre impressioni tramite commento a fine articolo, sperando che l’offerta Amazon non diventi sold out nel frattempo.