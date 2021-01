Non manca troppo tempo alla presentazione dei OnePlus 9, di cui il leaker cinese Digital Chat Station ha ripreso a parlare. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, sono emerse le principali differenze tra il modello base e la versione più avanzata. Partiamo dal OnePlus 9, che disporrà di uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e bordi piatti. Il telefono includerà il sistema di ricarica wireless a 30W, sarà spesso 8mm, e peserà meno di 200 gr. Il OnePlus 9 Pro monterà uno schermo da 6.78 pollici con risoluzione QHD+, bordi curvi e con frequenza di refresh rate a 120Hz. Lo spessore aumenterà, ma di poco: 8.5mm. La ricarica rapida wireless salirà fino ai 45W.

Elencate le differenze maggiori che distingueranno i due esemplari, va anche precisato che saranno diversi i tratti in comune: i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro includeranno entrambi una fotocamera frontale singola, collocato nell’angolo in alto a sinistra del pannello. Mancherà, in ogni caso, lo zoom periscopico per quanto concerne la fotocamera posteriore. Il processore Snapdragon 888 alimenterà tutti e due le versioni, che dovrebbero anche condividere la stessa batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 65W. Non è ancora stata ufficializzata la data di lancio dei OnePlus 9, che dovrebbe comunque essere prevista per marzo, salvo sorprese dell’ultimo minuto. I piani di casa OnePlus non sono cambiati in riferimento al lancio anticipato dei Samsung Galaxy S21, che hanno invaso il mercato internazionale da qualche giorno, dimostrandosi dispositivi molto apprezzati.

Staremo a vedere quando verranno esattamente presentati i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, e se le specifiche tecnice sopra illustrate corrisponderanno a quelle ufficiali. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.