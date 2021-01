Ci sono saghe che hanno fatto la storia dei videogiochi, legandosi indissolubilmente a un marchio in particolare. È il caso di Metal Gear Solid, vero punto di riferimento per i fan in possesso di una console targata Sony. Un’epopea videoludica quella partorita dal genio creativo di Hideo Kojima, capace di attraversare le generazioni di hardware del colosso nipponico.

Spiace un po’, a dirla tutta, che la serie non abbia al momento trovato nuovi spunti per continuare nella narrazione. È anche vero che non bisogna per forza di cose tentare di portare sul mercato un prodotto solo perché i fan lo chiedono a gran voce. Un errore da evitare, soprattutto per non infrangere il ricordo che gli appassionati hanno del franchise.

Pare però che qualcosa per Metal Gear Solid si stia muovendo. Il fermento delle ultime ore in rete riaccende un barlume di speranza: c’è un ritorno in vista per la serie?

Metal Gear Solid pronto a un clamoroso ritorno?

La fiamma della passione dei fan è stata riaccesa da una foto postata in rete da David Hayter. Un nome che ai fan della saga di Hideo Kojima riporta nelle orecchie la voce dell’intramontabile Solid Snake. Il cinguettio social dell’attore e doppiatore vede la presenza di una foto che riunisce al suo interno, in una videochiamata (delle più classiche, in questo periodo) tutto il cast che ha prestato servizio in Metal Gear Solid.

Impossibile non sognare quindi, con la fantasia che viaggia più che veloce, galoppa. E le indiscrezioni sembrano tutte orientate verso un potenziale remake in salsa next gen del primo, intramontabile capitolo.

La grande potenza computazionale di PS5 andrebbe quindi al servizio di una saga che ambisce a tornare in pompa magna sotto i riflettori. Con un nome, quello di Bluepoint, che sarebbe già associato a questo ambizioso progetto. Impossibile al momento dire quanto di vero ci sia dietro tutte le ipotesi avanzate in queste ore. Quello che è certo è che qualcosa si sta muovendo: solo i prossimi mesi potranno gettare ulteriore luce sulla vicenda.

