Insieme ancora una volta, Emma e Alessandra Amoroso a Verissimo trionfano come due dive dell’empatia. Amiche, colleghe, complici, si presentano nel salotto di Silvia Toffanin e insieme alla conduttrice ricordano il loro percorso.

Parallelismi che si consumano e rigenerano: entrambe salentine, entrambe passate per Amici di Maria De Filippi ed entrambe emotive. “Emotiva” è anche la parola alla quale si aggrappa Alessandra Amoroso per giustificare la sua natura di persona dalla lacrima facile. “Piangere non significa essere fragili”, dice con decisione e rafforzata da Emma. Spesso le lacrime di Alessandra Amoroso sono state oggetto di satira e pettegolezzo, ma la voce di Karaoke tiene a far sapere che lei è semplicemente così.

Pezzo Di Cuore è il suggello di un’amicizia mai infranta: Emma e Alessandra Amoroso a Verissimo festeggiano e ammiccano tra loro, raccontano di quella volta in cui Emma contattò Alessandra in diretta Instagram mentre quest’ultima si trovava in bagno e ripassano tutte le difficoltà che il mondo della musica comporta.

“Dobbiamo tutto alla musica“, dicono insieme ricordando che trasformare una passione in lavoro è una vera fortuna. Insieme hanno vissuto il dolore della perdita dei propri cani. Emma, l’ultima colpita dalla tragedia, ha telefonato ad Alessandra di giorno e di notte proprio nei giorni in cui si trovava a X Factor.

L’amore? Alessandra ha imparato ad amare se stessa, Emma è “singola” ed entrambe si ritrovano con più consapevolezze e meno cocci da raccogliere. Negli anni si sono temprate e smussate, ma anche rafforzate. Si guardano e sorridono, e scendono lacrime di commozione.

“Emma è una persona dolcissima”, tuona Alessandra Amoroso spiazzando Emma che singhiozza e scherza: “Si sono invertiti i ruoli, ora sono io la piagnona”. Trionfano e tanto, con la loro amicizia, Emma e Alessandra Amoroso: a Verissimo Silvia Toffanin propone un album congiunto, ma per il momento non è in cantiere.