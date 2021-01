Dopo il buon debutto della seconda stagione negli Usa ma senza Ruby Rose, Batwoman torna oggi su Italia1 con un altro doppio episodio e lo stesso farà la settimana prossima in vista del super crossover Crisi su Terre Infinite che vedremo proprio il mese prossimo al sabato pomeriggio. Fino ad allora, però, il balletto tra Alice e Kate continuerà: davvero la dolce Beth è ancora nel cuore della cattiva della serie e può essere salvata oppure no? La protagonista non fa che chiederselo anche se suo padre Jacob continua ad insistere sul fatto che forse non c’è più niente da salvare. Come finirà quindi per loro?

Ad andare in onda, a partire dalle 14.00, saranno gli episodi 5 e 6 della serie in cui Alice accompagna Kate lungo la triste, tortuosa strada della sua vita nei giorni seguiti all’incidente mentre Jacob e Sophie cercano di rintracciarle. Nel frattempo Mary, dopo una discussione con Catherine, si reca alla Wayne Tower in cerca di Kate, rivelandosi un vero e proprio tarlo per Luke.

Una morte raccapricciante fa tremare Gotham e la città si affida alla nuova guardiana della notte mentre Sophie chiede a Jacob che le venga affidato un incarico speciale. Nel frattempo Alice prosegue nel suo piano malvagio contro i Kane, piano in cui Catherine gioca un ruolo fondamentale. Intanto Batwoman torna a trovare Mary.

Saranno proprio Catherne e Mary a finire nelle grinfie di Alice nei nuovi episodi di Batwoman in onda la prossima settimana, il 30 gennaio, su Italia1. In “Dimmi la verità” e “Un tè un po’ pazzo” succederà di tutto visto che Kate e Sophie devono riconciliarsi con il proprio passato mentre Mary è alle prese col destino della famiglia Kane mentre Catherine cerca l’aiuto di Jacob. Alice e la sua banda stanno architettando un nuovo, malvagio piano, ma le sue motivazioni vanno oltre ciò che sembra.

Mentre Alice e Mouse attuano il piano più malvagio mai architettato. Mary invita Kate a una serata speciale in onore di Catherine e Jacob prende una decisione che lascia perplessa sua figlia.