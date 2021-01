Siamo ormai in dirittura di arrivo di questo mese di gennaio ma la programmazione di FBI 2 e Blue Bloods 10 continuerà anche nel mese di febbraio fino alla conclusione delle due stagioni in corso. L’appuntamento è fissato a partire dalle 21.10 in poi con un singolo episodio di FBI 2 e poi, subito a seguire, quello di Blue Bloods 10, per la felicità dei fan che adorano l’alta tensione e non solo.

Ad aprire le danze saranno proprio gli agenti dell’FBI chiamati a risolvere un intricato caso quando un camion carico di proiettili perforanti e fucili automatici viene assaltato e i suoi conducenti vengono uccisi. Tutto riconduce a Sulaiman Mansor, leader dell’NIA ma sarà davvero così che andrà a finire questo caso? Intanto, Kristen torna finalmente sul campo.

A seguire, intorno alle 22.05 andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 10, il sesto della stagione, dal titolo “Problemi per Anthony” in cui Sam, il figlio in affidamento ad Anthony, non vuole fare il poliziotto e se ne va di casa. Un agente, per rivendicare una pensione più alta, porta il suo malumore alla polizia, cosa potranno fare per lui?

FBI 2 e Blue Bloods 10 torneranno in onda anche sabato prossimo, il 30 gennaio, con due nuovi episodi e, in particolare, la prima con il numero 16 dal titolo “Camera di sicurezza” e la seconda con il numero 7 dal titolo “Errore di giudizio” in cui Jamie e Frank hanno punti di vista differenti l’uno dall’altro sul modo in cui il pubblico tratta i poliziotti dopo aver visto il video di ragazzini che versano l’acqua su due reclute. Dall’altro lato, invece, Danny e Baez sono chiamati ad indagare su un uomo che depreda gli anziani, chi è il colpevole e come faranno ad arrivare alla verità.