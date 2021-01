Anche Zucchero tra gli ospiti di Fiorella Mannoia stasera su Rai1. Con il suo show, La Musica Che Gira Intorno, la Mannoia occupa nuovamente la prima serata Rai per il secondo ed ultimo appuntamento in musica.

Centrale a La Musica Che Gira Intorno è il mondo delle note e delle parole, proprio nel periodo in cui lo spettacolo è fermo a causa del Coronavirus. Fiorella Mannoia riporta la musica in TV al momento più giusto e accoglie sul suo palco numerosi ospiti, amici e colleghi del mondo della discografia e dello spettacolo che si uniscono a lei in questo nuovo percorso.

Dopo il successo della prima puntata della scorsa settimana, tra gli ospiti di Fiorella Mannoia stasera su Rai1 c’è grande attesa per Zucchero. Ma non solo lui calcherà il palcoscenico del Teatro 1 di Cinecittà World a Roma.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, da qualche giorno in radio con il nuovo singolo in collaborazione, Pezzo Di Cuore, saranno tra le protagoniste della serata. Dal primo appuntamento, torna Giorgia, per un nuovo feat. con la padrona di casa.

Stupiranno sicuramente i Pinguini Tattici Nucleari ma anche Tommaso Paradiso. Ornella Vanoni è attesa sul palco a ridosso del rilascio del nuovo disco di inediti. Ci sarà Tosca e oltre a lei Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Brunori Sas.

Dal mondo dello spettacolo calcheranno il palco, tra gli altri, Marco D’Amore, Alessio Boni e Massimo Ghini.

Non ci sarà invece Ivano Fossati, nonostante il titolo del programma sia ispirato proprio ad una sua canzone, utilizzato per descrivere la centralità della musica nell’esistenza quotidiana collettiva.

Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero.