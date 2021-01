Il giorno della presentazione di Honor V40 è finalmente arrivato: adesso possiamo dirvi tutto quanto riguarda il dispositivo, che siamo certi piacerà a parecchi di voi. Il device include uno schermo OLED da 6.72 pollici con risoluzione FHD+ (2676 x 1236 pixel) con bordi curvi e touch sampling rate a 300Hz. Il processore di riferimento è il MediaTek Dimensity 1000+ a 7nm (CPU octa-core con 4×A77 2.6GHz e 4×A55 2.0GHz, GPU Arm Mali-G77), mentre i GB di RAM sono 8 e la memoria disponibile nei tagli da 128 e 256GB (UFS 2.1).

La fotocamera posteriore di Honor V40 è tripla: sensore principale da 50MP (RYYB Sony IMX766 da 1/1,56″), ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.4) e macro da 2MP (apertura f/2.4), con messa a fuoco laser. La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP ed uno di temperatura colore. Non mancano il lettore di impronte digitali integrato nello schermo, la connettività 5G SA/NSA, il Dual 4G VoLTE, il WiFi 6, l’NFC, il Bluetooth 5.1, il GPS/GLONASS e l’USB-C. Ci sono a bordo gli altoparlanti stereo ed una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66W (wireless a 50W). Le dimensioni sono di 163 x 74,2 x 8 mm, in un peso di 189 gr.

Honor V40 è disponibile nelle colorazioni Titanium Silver, Midnight Black e Rose Gold. Honor V40 è basato su Android 10 con interfaccia Magic UI 4.0: non sappiamo ancora dirvi se arriverà in Europa con i servizi Google, bloccati in Cina (l’unico Paese in cui il dispositivo è già disponibile). Il telefono ha un prezzo di 3.599 Yuan (circa 450 euro al cambio attuale, senza considerare le tasse) nella variante con 8GB di RAM e 128GB di storage, che salgono a 3999 Yuan (circa 500 euro) in quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Honor V40 potrebbe arrivare in Europa con il nome di Honor View 40, anche se la questione è ancora tutta da vedere.