Abbiamo nuovi importanti riscontri da prendere seriamente in considerazione a proposito del Samsung Galaxy S21 Ultra e della sua batteria. Se da un lato la variante Exynos ha dato buone risposte in questi giorni, come abbiamo avuto modo di osservare tramite un articolo pubblicato di recente, allo stesso tempo è fondamentale concentrarsi su alcuni dettagli che potrebbero in qualche modo limitare l’esperienza di utilizzo del pubblico. Vediamo dunque, oggi 22 gennaio, in quale direzione stiano andando i feedback degli stessi utenti.

Cosa sta limitando la batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra a fine gennaio

Provando a scendere in aspetti più specifici, credo sia doveroso dare il giusto spazio ad un recente report di SamMobile, secondo cui la batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra pare sia fortemente stressata da un’app specifica. Stando ai primi studi più approfonditi, infatti, sembrerebbe che la coesistenza tra SmartThings, One UI 3.1 e lo smartphone in questione sia più complicata di quanto ci si potesse aspettare. Al punto da dar vita ad un consumo eccessivo della stessa batteria.

Insomma, in molti avrebbero notato uno stress eccessivo per l’autonomia dello smartphone nel momento in cui viene aperta l’app. Non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte del produttore, ma è altamente probabile che i prossimi aggiornamenti software che vedranno la luce a stretto giro risolveranno l’anomalia. Di solito, infatti, il team di sviluppatori presta molta attenzione a riscontri del genere ed il Samsung Galaxy S21 Ultra non sarà un’eccezione in questo senso.

Anche voi avete riscontrato situazioni del genere con il Samsung Galaxy S21 Ultra? Fateci sapere come sta andando la batteria, con un commento qui di seguito necessario per contestualizzare al meglio la vicenda di cui si parla tanto da una settimana a questa parte. Solo così capiremo cosa stia avvenendo.