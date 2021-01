Stiamo vivendo una giornata caratterizzata da indiscrezioni su EMUI 11.1. Siamo ad un passo dalla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P50 e, oltre a porci delle domande sulle possibili caratteristiche dei device appartenenti a questa famiglia, ci sono dubbi anche sulla questione software. Ad esempio, in Cina ci si aspetta contestualmente una svolta anche sul fronte HarmonyOS, ma gli addetti ai lavori sono concordi sul fatto che la questione dovrebbe essere circoscritta al continente asiatico. Insomma, restano i nodi da sciogliere sull’Europa.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento con EMUI 11.1 e Huawei

In particolare, alcuni rapporti recenti riportati anche da Huawei Central suggeriscono che il produttore asiatico avrebbe in programma di lanciare HarmonyOS preinstallato su Huawei P50, ma allo stesso tempo si prevede anche che possa rimanere circoscritto ai consumatori cinesi. Siccome l’ecosistema delle app è ancora nella fase “embrionale”, la società potrebbe lanciare Huawei P50 con EMUI 11.1 ed è improbabile che la vendita dello stesso telefono con HarmonyOS nei mercati esteri. Almeno per ora.

Per ora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma indiscrezioni da fonti vicine all’azienda e la logica ci suggeriscono che dovremmo andare proprio in questa direzione nel corso delle prossime settimane. Dunque, prepariamoci ad accogliere l’aggiornamento con EMUI 11.1 nel corso delle prossime settimane, con probabili test beta per i prodotti Huawei più datati rispetto alla nuova serie P50. Questa, almeno, la prassi del colosso in questione.

Resta da capire quali possano essere i device compatibili con l’aggiornamento EMUI 11.1. La logica dovrebbe condurci fino alla serie Huawei P30, che come riportato pochi giorni fa è in attesa di segnali concreti per quanto concerne la versione base del pacchetto software. Tra fine gennaio ed inizio febbraio, infatti, dovrebbe sbloccarsi la situazione sotto questo punto di vista. Che idea vi siete fatti a tal proposito?