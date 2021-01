Il 2021 sarà l’anno del nuovo album degli Oasis? L’iniziativa arriva da Noel Gallagher, che per questo progetto ha deciso – ovviamente – di tagliare fuori suo fratello Liam che, come si può immaginare, non l’ha presa molto bene.

Il nuovo album degli Oasis

Di certo sarebbe una bella botta: la band britannica guidata dai fratelli belligeranti ha chiuso i battenti nel 2009 dopo l’ennesima litigata tra i Gallagher. L’ultimo disco in studio, Dig Out Your Soul, risale al 2008 e di certo in 13 anni di silenzio si sente fortemente la mancanza di un nuovo album degli Oasis. Per molti è utopia, e con ragione, ma Noel Gallagher ha deciso di rompere il silenzio.

Intervistato dal Sun, Noel ha dichiarato di essere in possesso di almeno 14 tracce inedite, tutte provenienti dai materiali di scarto della band. Proprio su queste tracce Noel si è messo al lavoro e ha rivelato che lo stile è quello degli Oasis più classici. In questo momento Noel sta adoperando delle rielaborazioni e, a più riprese, precisa che Liam Gallagher non farà parte del progetto.

Se così stanno le cose, i più speranzosi possono di nuovo scordarsi una reunion degli Oasis.

Il commento di Liam Gallagher

Non poteva certo mancare il commento di Liam Gallagher, ex voce degli Oasis nonché assiduo motivatore del ritorno della band sulle scene. Ancora una volta, però, Liam si vede la porta sbattuta in faccia. Per questo il cantautore affida il suo sfogo ai commenti della pagina fan Oasis Mania Official e si lascia andare in parole di frustrazione.

“Sono assolutamente devastato. Svegliarmi leggendo questa notizia questa mattina mi ha già distrutto”.

Per il momento del nuovo album degli Oasis non si hanno altri dettagli: abbiamo le 14 tracce, abbiamo l’assenza di Liam e abbiamo il sound e lo stile, ma il 2021 potrebbe riservare più sorprese e rivedere il nome Oasis tra le novità in uscita quest’anno dal mondo del rock.