Il Tuo Ricordo di Samuele Bersani è ciò che ancora, probabilmente, nessun cantautore aveva ancora raccontato. Se di passato e presente si può parlare con tutte le licenze poetiche che la spontaneità offre, in questo brano i due elementi vengono declinati e concretizzati rasentando la personificazione.

Il singolo è contenuto nel nuovo album Cinema Samuele ed è una ballata in cui troviamo 3 protagonisti: il pianoforte – e l’avorio è sempre quella sinusoide evanescente che piace a chi vive di emozioni – la voce calda del cantautore bolognese e soprattutto le parole. Se di capolavoro non si può parlare se non sei una rockstar maledetta né un mostro sacro del “passato” (appunto), in questo caso vale la pena infrangere la regola.

Samuele Bersani e Pietro Cantarelli hanno probabilmente scelto di immergersi in ognuno di noi raccontando l’umano in tutti i suoi spigoli e in tutti i suoi angoli smussati. Senso di onnipotenza, scelte categoriche, vecchie delusioni e un presente che non fa pace con chi lo ha preceduto.

Per suggellare la pace tra le due realtà contigue Il Tuo Ricordo di Samuele Bersani offre una chiave di lettura che ora è un passo indietro verso la parte di noi che più odiamo e per la quale viviamo ancora di rimorsi, ora è un atterraggio morbide su un quotidiano in cui la felicità ritrovata è essenzialmente dipesa dalle ferite ancora da leccare.

Con questo brano Samuele Bersani si rinnova, non nasconde l’ironia ma raggiunge – anzi, conferma – il livello dell’artista saggio e ispirato da se stesso, un flusso di coscienza che diventa uno specchio nel quale con una certa sorpresa ci ritroviamo riflessi. Di empatia, del resto, il cantautore bolognese è sempre stato capace.

Il Tuo Ricordo di Samuele Bersani diventa dunque anche il nostro, anche quando intervengono le percussioni che scandiscono i battiti decisi dei pugni sul tavolo che non abbiamo dato.

Testo