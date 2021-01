Michele Bravi ad Amici 20 presenta il nuovo singolo, disponibile da oggi in radio e in digitale. Mantieni Il Bacio anticipa l’album La Geografia Del Buio, in programma per il prossimo venerdì, 29 gennaio, e l’artista lo presenterà in anteprima live ad Amici di Maria De Filippi nel nuovo speciale pomeridiano di domani, sabato 23 gennaio.

L’appuntamento con i concorrenti di Amici 20 è confermato alle ore 14.10: i ragazzi approdano ad una nuova e delicata fase che li porterà a scoprire i cantanti e i ballerini che accederanno alla fase finale del serale, al ia in primavera.

Mentre i cantanti rilasciano brani inediti nelle piattaforme digitali, sottoponendosi in continuazione al giudizio esterno di produttori, radiofonici e discografici, domani sarà Linus a raccoglie il testimone dei colleghi precedenti.

Direttore artistico di Radio Deejay, Linus non sarà fisicamente presente negli studi di Roma di Amici di Maria De Filippi ma si collegherà dagli studi del network radiofonico che coordina.

Sarà chiamato dalla padrona di casa ad assistere alle esibizioni dei cantanti titolari del banco di Amici ed esprimerà il suo parere al fine di consentire ai ragazzi di migliorarsi come artisti, in vista del percorso che dovranno affrontare a telecamere spente, una volta chiusa l’edizione in corso di Amici.

Nuove sfide tra i concorrenti, ma anche tra i docenti, andranno in scena nella puntata di domani di Amici 20 che accoglie in studio anche Michele Bravi, super ospite con Mantieni Il Bacio.

Non è la prima volta che Bravi approda su Canale5, ospite della De Filippi: da lei è stato fortemente voluto nel cast di Amici Speciali, la versione Vip del celebre talent show in scena la scorsa primavera.

Sebbene dato tra i favoriti per la vittoria del circuito, Michele Bravi si è classificato al secondo posto, alle spalle del cantante Irama. Michele Bravi però ad Amici 20 domani presenterà, per la prima volta in televisione, il nuovo singolo disponibile da oggi, Mantieni Il Bacio, che apre la strada agli inediti del nuovo disco atteso per la fine del mese di gennaio.