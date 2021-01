Luca Argentero e Matilde Gioli ne L’Amore Fuggente? I due sono entrati ormai nell’immaginario dei fan dopo il loro ruolo in Doc Nelle tue Mani e sembra proprio che le preghiere di tutti siano state finalmente esaudite visto che i due potrebbero presto calcare un nuovo palcoscenico o, meglio, un nuovo set. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che quelli che per tutti noi sono adesso Andrea Fanti e Giulia Giordano, presto potrebbero essere i protagonisti di una nuova fiction le cui riprese prenderanno il via il prossimo marzo e andranno avanti per tutta la primavera.

Al momento si tratta di rumors e non si capisce bene se la serie prenderà davvero forma nei prossimi mesi e a quale rete sia destinata, ma quello che possiamo dire è che se i due passeranno i prossimi mesi impegnati ne L’Amor Fuggente, quale sarà il destino di Doc Nelle tue Mani 2? L’inizio delle riprese era già previsto per queste settimane ma sembra proprio che la situazione sia più complicata di così.

Al termine della prima stagione, con ascolti record, si era parlato di un ritorno sul set già a marzo ma sembra proprio che non sarà così e lo stesso Pierpaolo Spollon, intervistato da Fanpage.it, ha risposto anche a riguardo del medical drama di Rai1: “Il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima”.

Al momento sembra che sia la pandemia la causa di questo slittamento che potrebbe quindi spingere Luca Argentero e Matilde Gioli ad occuparsi de L’Amore Fuggente e poi, in estate, riprendere i loro ruoli in Doc Nelle tue Mani 2. Siamo sicuri che a quel punto la messa in onda sarà confermata in autunno o dovrà slittare al prossimo inverno nel 2022? Tutti coloro che sono interessati, invece, alla nuova fiction L’Amor Fuggente tra qualche settimana potrebbe avere le prime risposte ufficiali visto che le riprese si terranno a Volterra da marzo e nel cast ci sarà anche Renato Carpentieri.