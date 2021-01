Il duetto di Fiorella Mannoia e Zucchero su Overdose D’Amore prende vita nella seconda puntata di La Musica Che Gira Introno. Introdotti da un monologo dell’attore Marco D’Amore, sono proprio le parole “Avrei bisogno di un’overdose d’amore” ad introdurre il duetto di Fiorella Mannoia e Zucchero, uno dei super ospiti della serata.

Mentre canta con Zucchero, Fiorella Mannoia si toglie le scarpe, scatenandosi a ritmo.

“Come ti vorrei abbracciare, quando mi ricapita a me di cantare Overdose D’Amore? Quanto ci hai fatto ballare?”, sono le parole a caldo della Mannoia dopo il duetto con Zucchero, attesissimo ospite del suo nuovo show per la Rai.

Zucchero mette tanta passione in tutto ciò che realizza, in ogni canzone composta, in ogni verso cantato. Ma come fa? La padrona di casa glielo chiede, nella speranza di strappargli la formula del successo e lui non si tira di certo indietro: sono le radici a dargli la forza di esprimersi al meglio.

“Attingo dalle radici; le mie radici sono sangue, terra, anima, malinconia, ritmo, allegria, goliardia”, l’artista descrive accuratamente l’anima del blues e sottolinea: “Il blues è tutto, c’è tutto dentro”.

Zucchero è in radio con il nuovo singolo, Facile. La Mannoia lo presenta immaginando un mondo più facile, senza le difficoltà quotidiane che ognuno di noi si trova ad affrontare.

“Sarebbe bello se tutto fosse più facile, anche solo per esprimere un sentimento perché spesso ci vergogniamo di esprimerli. Con le tue canzoni abbiamo imparato che tutto è più facile”, conclude Fiorella.

Ho bisogno d’amore, per dio

Per tutto quanto il giorno

C’è bisogno d’amore, sai zio

Da tutto quanto il mondo

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anche per me

Di un’overdose, sì d’amore

Di un’overdose anche per te

Ho bisogno d’amore, per dio

Di una donna, di un uomo e di un cane

E dell’amore di dio

C’è bisogno d’amore, sai zio

Da tutto quanto il mondo

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose, anche per me

Di un’overdose, sì d’amore

Di un’overdose anche per te

Vieni a me

Così come sei

E nel nome dell’amore

Come una luce

Che dal buio sale, sale, sale

Ho bisogno d’amore, per dio

Perché se no fa male

C’è bisogno d’amore, sai zio

Per tutto quanto il giorno

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose, anche per me

Di un’overdose, sì d’amore

Di un’overdose anche per te

Vieni a me

Così come sei

E nel nome dell’amore

Come una voce

Che dal cuore, sale, sale, sale

Ho bisogno d’amore per dio

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anche per me

Di un’overdose, sì d’amore

Di un’overdose anche per te

Di un’overdose d’amore

Di un’overdose anche per me

Di un’overdose, sì d’amore

Di un’overdose anche per te (yeah, man)

Ho bisogno d’amore per dio