Una perfetta espressione dello spirito di questo tempo incerto, carico di paure e di ansie per il futuro perlopiù inedite: La Cura del Tempo è un inno alla guarigione, un invito a restare vivi un un mondo che sembra implodere nelle sue contraddizioni e a trovare nell’amore, nell’abbraccio, nella cura reciproca la soluzione all’imminente senso di fine che ci accompagna in quest’era di grandi incognite.

La Cura del Tempo dei Negramaro è il nuovo singolo estratto dal loro ultimo album Contatto, il secondo dopo il successo del precedente brano omonimo rilasciato lo scorso autunno e diventato il secondo più trasmesso nelle radio del 2020.

I due brani sono legati sia dal tema che affrontano, quello dell’importanza del contatto umano in un momento storico di assoluta solitudine, sia dal racconto visivo che la band ha voluto farne con due videoclip tra loro consequenziali. Quello de La Cura del Tempo dei Negramaro, diretto da Trilathera come il precedente, rappresenta infatti il prologo del video di Contatto. Gli stessi protagonisti, gli attori Alessio Lapice e Caterina Rossi, si ritrovano ora in uno scenario desolante e apocalittico in cui tutto il mondo intorno a loro esplode attraverso sorprendenti effetti speciali. Una distruzione angosciante che si ritrovano a guardare prima dallo schermo di un televisore, come spesso accaduto per le grandi tragedie a cui abbiamo assistito lo scorso anno, poi in prima persona su un tetto trovando consolazione uno tra le braccia dell’altro.

Questa ballad pop-rock sulla speranza è perfettamente rappresentativa di un concept album, prodotto dal tastierista del gruppo Andrea Mariano, che ha per tema il cambiamento e per simbolo una farfalla, sinonimo dell’importanza dell’evoluzione, dell’adattamento e soprattutto dei piccoli gesti che possono avere un potenziale rivoluzionario.

C’è da dire che l’intero album Contatto, nonostante fosse in lavorazione ben prima del 2020, rispecchia in pieno i sentimenti dominanti in questo tempo inedito e di difficile comprensione. E La Cura del Tempo dei Negramaro sembra proprio figlio di questa stagione di sentimenti contrastanti, paure mai provate prima e una totale assenza di certezze sul futuro, a cui la canzone invita a rispondere prendendosi cura l’uno dell’altro, perché solo la reciprocità dà un senso a ciò che appare oscuro e indecifrabile.