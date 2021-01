Sono la coppia attualmente più in difficoltà in Grey’s Anatomy 17, ma gli interpreti di Teddy e Owen sperano ancora che ci sia qualcosa da salvare per i loro incasinati personaggi.

La crisi è scoppiata al termine della sedicesima stagione dopo la scoperta del tradimento di Teddy con Tom a poche ore dal matrimonio fissato con Owen, ma è proseguita nel corso di Grey’s Anatomy 17 quando ha rivelato al compagno di aver chiamato la loro figlia Allison come la sua migliore amica morta nell’attentato dell’11 settembre perché, in realtà, era innamorata di lei. Parecchi colpi da assorbire per Owen e Teddy, la cui relazione era già partita con l’handicap di un sentimento messo da parte per troppi anni, che ha attraversato le rispettive relazioni di ciascuno prima di trovare la sua piena espressione.

Il regista e attore McKidd, parlando a Stars In The House per un evento virtuale che ha riunito gran parte del cast con la partecipazione a sorpresa di Jessica Capshaw, ha risposto di avere ancora speranze per una riconciliazione tra i due alla domanda su quale futuro attenda Teddy e Owen: “Ne hanno passate così tante. E ascolta, Owen non è stato certo un santo, siamo onesti, nel corso degli anni, guardiamo per un attimo alla sua storia. Ma sì, Owen è davvero ferito“.

Ad ogni modo la coppia dovrebbe trovare il modo di superare l’impasse e andare avanti, perché il loro passato condiviso è un bagaglio molto forte: “Penso che ce la faranno, che ci sarà qualche guarigione nel corso del tempo, e ci sarà un chiarimento. Ma penso che Teddy e Owen abbiano attraversato una guerra insieme, possono farcela. Io spero. Ma chi lo sa?“.

Anche Kim Raver è della stessa opinione sul futuro di Teddy e Owen in Grey’s Anatomy e non ha nascosto, nella stessa intervista a Stars In The House, di essere arrabbiata col suo personaggio per averne combinate di tutti i colori negli ultimi anni. Teddy è entrata in “un brutto ciclo nella sua vita” e, così come il pubblico, anche la Raver fa fatica a comprendere le sue ragioni, ma spera di vedere il suo personaggio tornare in sé nella seconda parte di stagione: “So che sta davvero facendo un pasticcio in questo momento! Sono d’accordo. Ma siamo umani, ciò che abbiamo sempre mostrato è il nostro lato oscuro. E si spera che ne mostreremo anche la guarigione!“.

La trama che riguarda Teddy e Owen sarà una delle tante storyline al centro della seconda parte di Grey’s Anatomy 17, che potrebbe avere un registro più leggero della prima dominata dall’emergenza Covid I nuovi episodi sono attesi a marzo su ABC e in Italia su Fox.