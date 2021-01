Honor sembra proprio intenzionata a fare le cose per bene dopo la separazione forzata da Huawei per il peso eccessivo del ban USA. Proprio in giornata il marchio, affidato ad un consorzio cinese di recente creazione, ha presentato il nuovo Honor V40, che, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche disporre dei servizi Google (non è ancora arrivata la conferma dato che il telefono è stato, per adesso, reso disponibile solo in Cina, dove sappiamo i GMS essere comunque bloccati).

Il lancio di Honor V40 non è che il primo passo verso il futuro per Honor, che ha grandi progetti da realizzare per il 2021. Il produttore cinese, come riportato da ‘gizmochina.com‘, ha firmato accordi con Intel e Qualcomm, collaborando anche con altri fornitori importanti, come MediaTek, AMD, Microsoft, Samsung, SK Hynix, Sony e Micron Technology. L’obiettivo è quello di creare una fitta rete di accordi con i maggiori produttori di chip per smartphone, così da poter pensare in grande per il tempo che verrà. Il CEO George Zhao ha sempre ribadito la volontà di Honor di puntare in alto, gettandosi alle spalle tutto quel che è purtroppo successo per via delle restrizioni commerciali dettate dal ban USA. Operando indipendentemente da Huawei, Honor adesso può davvero rilanciarsi, espandendo anche il proprio raggio d’azione ad altri prodotti (pensate al mondo IoT ed ai dispositivi Smart-Home, che stanno facendo la fortuna di tante realtà).

Le cose non potevano iniziare meglio per Honor, che aveva un assoluto bisogno di ricostruire una propria filiera di fornitori per ripartire con il giusto slancio. Honor V40, almeno da quello che ci è sembrato di capire dalla presentazione, ha tutte le carte in tavola per fare bene a livello internazionale, tanto più se sarà dotato, come si spera (cosa non affatto scontata) dei servizi Google (senza nulla togliere ai Huawei Mobile Services, che pure stanno facendo bene).