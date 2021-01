Che il Samsung Galaxy S21 sia il cavallo pazzo da prendere al volo è un dato di fatto: meglio se si può già risparmiare, sarete d’accordo anche voi. MediaWorld offre già un certo taglio sul prezzo di listino per i top di gamma del colosso di Seul, pur essendo questi stati presentati circa una settimana fa. Si parla di 50 euro in meno per il modello standard, di 70 o 80 euro in meno per il massimo esponente Ultra, e di 60 euro di sconto per la variante Plus. La promozione del noto megastore di elettronica riguarda tutti i modelli, in ogni taglio di memoria possibile (da 128 o 256GB), e nelle diverse colorazioni (non tutte quelle proposte dal produttore asiatico).

Pensate che è stato ribassato anche il Samsung Galaxy S21 Ultra da 512GB, con un taglio di 80 euro sul prezzo finale. MediaWorld offre pure una raccolta importante di cover, sia originali che di terzi, così da tenere sempre protetto il vostro nuovo smartphone. Nel dettaglio, il Samsung Galaxy S21 da 128GB può essere vostro a 829 euro in luogo di 879 (il modello da 256GB vi costerà 879 invece di 929 euro), il Samsung Galaxy S21 Plus da 128GB vi richiederà una spesa di 1019 euro, mentre il prezzo di quello da 256GB è fissato a 1069 euro (invece di 1079 e 1129 euro rispettivamente). Infine, pagherete i Samsung Galaxy S21 Ultra da 128, 256 e 512GB 1209, 1259 e 1379 euro, in luogo di 1279, 1329 e 1459 euro.

Come potete vedere, il risparmio non è tanto netto, ma dubitiamo si potesse chiedere di più a MediaWorld, che ha già fatto un mezzo miracolo nello scontare un prodotto che non ha nemmeno una settimana di vita, peraltro un top di gamma di questo calibro (potete leggere qui tutte le offerte dedicate dal megastore ai vari modelli e varianti di memoria dei Samsung Galaxy S21). Chi era indeciso se comprare subito il Samsung Galaxy S21 probabilmente adesso avrà la risposta che cercava. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.